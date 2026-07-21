Conflictul comercial dintre SUA și Canada se intensifică. Donald Trump a anunțat taxe vamale de 50% pentru o gamă largă de produse

Statele Unite au anunțat introducerea unor noi tarife vamale de 50% pentru o gamă largă de produse importate din Canada, măsură care afectează bunuri în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari și deschide un nou capitol al conflictului comercial dintre cele două țări. Noile taxe au fost anunțate de președintele Donald Trump și vor intra în vigoare peste 30 de zile, respectiv la 19 august.

Administrația americană susține că măsura este un răspuns la ceea ce consideră a fi un tratament discriminatoriu aplicat produselor americane de către Canada, în special în ceea ce privește automobilele, băuturile alcoolice și produsele lactate.

Pentru introducerea noilor tarife, Donald Trump a invocat Secțiunea 338 din Legea Tarifelor din 1930, care permite președintelui Statelor Unite să impună taxe vamale punitive de până la 50% împotriva partenerilor comerciali care discriminează împotriva mărfurilor americane. Potrivit Reuters, este pentru prima dată când această prevedere legală este utilizată în aproape un secol de existență.

Noile taxe vamale vor fi aplicate unei game extinse de produse importate din Canada, inclusiv vin, ciment, echipamente pentru hochei pe gheață, produse lactate, piscine, mobilier, undițe, semințe, articole de îmbrăcăminte și peruci.

Biroul Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite a precizat că măsura va afecta importuri canadiene în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari, reprezentând aproximativ 5,2% din totalul bunurilor importate de SUA din Canada în 2025, estimate la 382 de miliarde de dolari, potrivit datelor Biroului de Recensământ al SUA.

Reprezentantul american pentru Comerț, Jamieson Greer, a declarat că, în timp ce administrația continuă să negocieze acorduri comerciale echitabile și reciproce cu partenerii săi, Canada continuă să răspundă prin măsuri de retorsiune la încercările Statelor Unite de a reechilibra comerțul și de a proteja industria americană din sectoarele considerate sensibile pentru securitatea națională.

Premierul Canadei, Mark Carney, a transmis că guvernul său a prezentat propuneri ample pentru soluționarea disputelor comerciale cu Washingtonul și a susținut că tarifele introduse anterior de administrația Trump au încălcat prevederile acordului comercial nord-american.

Carney a afirmat că disputa comercială a dus la creșterea costurilor pentru familii, în special în Statele Unite, și a arătat că Ottawa este pregătită să continue negocierile cu Washingtonul pentru rezolvarea problemelor existente în beneficiul cetățenilor ambelor țări.

Administrația Trump susține de mai mult timp că atât Canada, cât și China au adoptat măsuri de retorsiune după seria de tarife impuse de Statele Unite de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă anul trecut.

În același timp, Jamieson Greer nu a inclus Canada în negocierile aflate în desfășurare cu Mexicul privind modificările dorite de Washington la Acordul comercial dintre Statele Unite, Mexic și Canada (USMCA). Oficialul american participă în această săptămână la discuții bilaterale în Ciudad de Mexico.

În timpul întâlnirii dintre Donald Trump și Mark Carney, desfășurată duminică la finala Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA din New Jersey, președintele american i-a cerut premierului canadian să ia măsuri pentru limitarea incendiilor de vegetație care au provocat răspândirea fumului pe suprafețe întinse din Statele Unite. Cu o săptămână înainte, Trump amenințase că va adăuga costurile generate de această poluare la tarifele deja aplicate produselor canadiene.

Secțiunea 338 din Legea Tarifelor din 1930 este cunoscută în principal pentru majorările masive de taxe vamale adoptate în perioada Marii Crize Economice, măsuri despre care istoricii economiei consideră că au contribuit la agravarea depresiunii economice din anii 1930.

Potrivit lui John Veroneau, fost oficial american pentru comerț în administrația președintelui George W. Bush, această prevedere legală a fost creată pentru a se asigura că statele aplică aceleași tarife tuturor partenerilor comerciali și nu oferă tratamente preferențiale unor țări în detrimentul exporturilor americane.

Veroneau a precizat că și alți președinți americani, inclusiv Franklin D. Roosevelt, au analizat posibilitatea utilizării Secțiunii 338, însă nu există dovezi că aceasta ar fi fost folosită până la decizia anunțată de Donald Trump.

Noile taxe americane vor intra în vigoare la 19 august și se vor aplica indiferent dacă produsele sunt eligibile pentru scutiri în cadrul acordului USMCA. Totuși, administrația Trump a exceptat de la noile tarife mai multe categorii de produse, printre care energia, potasa, peștele, mineralele critice și produsele deja vizate de tarifele introduse în baza Secțiunii 232.

Casa Albă justifică noile măsuri și prin sistemul canadian de administrare a pieței produselor lactate, considerat protecționist, precum și prin tarifele și cotele aplicate automobilelor importate din Statele Unite, dar nu și celor provenite din alte țări.