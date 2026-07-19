Facebook și Instagram, probleme de funcționare. Utilizatorii din mai multe țări nu au putut accesa platformele Meta

Facebook și Instagram întâmpină probleme de funcționare duminică dimineață, iar mii de utilizatori din mai multe țări au semnalat dificultăți în accesarea celor două platforme. Cele mai multe reclamații vizează versiunea pentru calculator a Facebook, unde utilizatorii primesc un mesaj care anunță indisponibilitatea temporară a contului.

Utilizatorii care încearcă să acceseze Facebook de pe calculator sunt întâmpinați de un mesaj de eroare care indică o problemă tehnică a platformei.

Potrivit mesajului afișat, contul este temporar indisponibil din cauza unei probleme a site-ului, iar utilizatorii sunt informați că situația ar urma să fie remediată în scurt timp și sunt sfătuiți să încerce din nou după câteva minute.

Din informațiile disponibile până în acest moment, aplicația de mobil pare să funcționeze normal pentru o parte dintre utilizatori, în timp ce versiunea desktop este cea mai afectată.

Platforma DownDetector, care monitorizează în timp real funcționarea serviciilor online, a raportat o creștere semnificativă a numărului de sesizări privind Facebook cu puțin timp înainte de ora 09:00.

În același timp, un număr mare de utilizatori au semnalat probleme și în cazul Instagram.

Conform datelor disponibile, aproape 60% dintre problemele raportate pentru Facebook sunt legate de versiunea web a platformei.

Pe rețelele sociale și pe platformele dedicate raportării incidentelor, utilizatorii au descris probleme similare.

Mai mulți au precizat că Facebook poate fi accesat de pe telefon, însă versiunea pentru calculator afișează mesajul „Cont indisponibil temporar”.

Și utilizatorii Instagram au raportat dificultăți în încărcarea fluxului de postări și în utilizarea aplicației.

Disfuncționalitățile nu sunt limitate la România. Utilizatori din Canada, Regatul Unit, India, Turcia și alte state europene au semnalat probleme similare atât la Facebook, cât și la Instagram.

Până la această oră, compania Meta, care deține cele două platforme, nu a anunțat cauza incidentului și nici un termen estimativ pentru remedierea completă a problemelor.