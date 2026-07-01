Meta primește prima lovitură în justiție. Procesul privind dependența copiilor de Facebook și Instagram continuă

Meta a suferit un prim eșec în justiția din Statele Unite, după ce un judecător federal a refuzat închiderea procesului deschis de procurorii generali din 29 de state americane. Litigiul vizează acuzații potrivit cărora Facebook și Instagram ar fi fost concepute pentru a crea dependență în rândul copiilor și adolescenților. Decizia permite continuarea analizării cauzei pe fond, inclusiv a acuzațiilor privind practicile comerciale și protecția datelor minorilor.

Meta nu a reușit să obțină respingerea procesului intentat de procurorii generali din 29 de state americane, după ce judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers, de la Tribunalul Districtual din Oakland, California, a decis că litigiul poate continua. Potrivit agenției Reuters, instanța a apreciat că există suficiente argumente pentru analizarea pe fond a acuzațiilor formulate împotriva companiei.

Magistratul a stabilit că procesul poate merge mai departe în ceea ce privește acuzațiile referitoare la practici comerciale considerate înșelătoare și neloiale, precum și la presupuse încălcări ale legislației federale privind protecția vieții private a copiilor în mediul online.

În motivarea deciziei, judecătoarea a arătat că există indicii potrivit cărora Meta nu și-ar fi îndeplinit obligațiile prevăzute de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) privind informarea părinților și obținerea consimțământului acestora în situațiile prevăzute de lege.

Instanța a concluzionat, totodată, că dosarul conține suficiente elemente pentru ca acuzațiile formulate de procurorii americani să fie analizate în cadrul procesului.

Meta respinge toate acuzațiile formulate în dosar și susține că probele vor demonstra măsurile adoptate pentru protejarea utilizatorilor tineri ai platformelor sale.

„Nu suntem deloc de acord cu aceste acuzații și suntem încrezători că probele vor demonstra angajamentul nostru de lungă durată pentru sprijinirea tinerilor”, a transmis Meta într-un comunicat.

Compania afirmă, de asemenea, că noțiunea de „dependență de rețelele sociale” nu este recunoscută ca diagnostic psihiatric și susține că Facebook și Instagram sunt platforme destinate publicului larg, nu exclusiv copiilor cu vârsta sub 13 ani.

Pe de altă parte, procurorii americani susțin că Meta ar fi ascuns informații privind efectele pe care utilizarea platformelor le poate avea asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților. Potrivit acțiunii în instanță, cercetările invocate în dosar asociază utilizarea Facebook și Instagram cu depresie, anxietate, tulburări de somn, dificultăți școlare și, în anumite situații, comportamente de autovătămare sau suicid.

Judecătoarea a apreciat că există dispute de fapt care nu pot fi soluționate în această etapă procesuală și care trebuie analizate în cadrul judecății. Acestea privesc atât presupusul caracter adictiv al platformelor, cât și declarațiile publice făcute de Meta despre modul în care acestea au fost concepute.

În motivarea deciziei, magistratul arată că un juriu ar putea concluziona că declarațiile companiei au fost neadevărate, dacă probele administrate vor demonstra că platformele au fost proiectate pentru a încuraja utilizarea compulsivă de către adolescenți.

Primul proces din această serie este programat să înceapă la 18 august și va analiza acțiunile formulate de statele California, Colorado, Kentucky și New Jersey.

În paralel, judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers coordonează și un litigiu separat în care peste 2.600 de persoane, districte școlare și autorități locale acuză Meta și alte companii din domeniul tehnologiei că platformele lor contribuie la dezvoltarea dependenței în rândul copiilor. Printre companiile vizate în acel dosar se numără Google, YouTube, Snapchat și TikTok.