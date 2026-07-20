Instagram, în centrul unui proces cu miză uriașă. Ce riscă Meta

Meta Platforms va ajunge în fața instanței, într-un proces în care autoritățile susțin că modul în care a fost conceput Instagram a contribuit la agravarea problemelor de sănătate mintală în rândul adolescenților și că dă dependență.

Dosarul este unul dintre mai multe litigii importante programate în perioada următoare și urmărește să stabilească dacă platformele sociale ale companiei au fost proiectate intenționat pentru a încuraja utilizarea compulsivă.

Statul Tennessee acuză Meta că a încălcat legislația privind protecția consumatorilor prin dezvoltarea unui produs despre care știa că îi poate determina pe tineri să petreacă excesiv de mult timp pe platformă. Totodată, autoritățile susțin că publicul ar fi fost indus în eroare în privința nivelului de siguranță oferit de aplicație.

Acțiunea în instanță a fost depusă de biroul procurorului general Jonathan Skrmetti. Potrivit documentelor, Meta nu ar fi făcut publice numeroase cercetări interne care indicau faptul că Instagram poate avea efecte negative asupra adolescenților și ar fi continuat să ofere funcționalități considerate riscante fără să avertizeze utilizatorii.

Statul afirmă, de asemenea, că fondatorul și directorul general al companiei, Mark Zuckerberg, ar fi fost informat în repetate rânduri de angajați despre concluziile acestor cercetări. Conform acuzațiilor, acesta ar fi refuzat să aloce resurse pentru reducerea efectelor identificate și ar fi făcut declarații publice considerate înșelătoare referitoare la volumul de conținut dăunător prezent pe platformele Meta.

Procurorul general Jonathan Skrmetti cere instanței să aplice sancțiuni financiare companiei și să dispună modificarea unor elemente ale Instagram pe care autoritățile le consideră nocive pentru sănătatea mintală a adolescenților. Dosarul vizează funcții precum redarea automată a conținutului, videoclipurile Reels, sistemul de notificări și mecanismele prin care anumite materiale dispar după o perioadă limitată de timp.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat printr-un comunicat, că societatea dispune deja de măsuri integrate pentru protejarea sutelor de mii de adolescenți din Tennessee care folosesc zilnic rețelele de socializare.

„Vrem ca ei să facă asta într-un spațiu protejat, motiv pentru care am petrecut un deceniu construind reguli implicite sigure, adecvate vârstei, pentru adolescenți, alături de instrumente simple pentru ca părinții să stabilească limitele corecte pentru familia lor”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Compania susține că acuzațiile formulate de stat se bazează pe conținut publicat de utilizatori pe Instagram și invocă protecția oferită de Secțiunea 230 din Legea privind decența în comunicații, care limitează răspunderea platformelor pentru materialele publicate de terți.

Selecția juriului este programată să înceapă luni, la Nashville, în prima etapă a procesului. Membrii juriului vor decide dacă Meta a încălcat legislația statului Tennessee privind protecția consumatorilor.

Dacă verdictul va fi favorabil autorităților, dosarul va intra într-o a doua etapă, în care judecătorul va analiza sancțiunile financiare și eventualele modificări care ar putea fi impuse platformei Instagram. Legea din Tennessee prevede amenzi de până la 1.000 de dolari pentru fiecare încălcare constatată.

Procesul este programat să dureze aproximativ șapte săptămâni și se va desfășura simultan cu alte litigii importante intentate împotriva Meta în instanțele din California. Compania este vizată de mii de procese similare aflate atât pe rolul instanțelor statale, cât și al celor federale.

Aproape toate statele americane au formulat acțiuni împotriva Meta, invocând presupusul impact al platformelor companiei asupra copiilor și adolescenților.

Un alt proces important, care reunește plângerile formulate de 29 de state, acuză Meta că a încălcat legislația federală privind protecția datelor colectate de la copii. Dosarul include și acuzații formulate potrivit legislației din California, Colorado, Kentucky și New Jersey și este programat să înceapă pe 18 august la o instanță federală din California.

Separat, Meta și alte companii din domeniul rețelelor sociale sunt implicate în mii de procese deschise de persoane fizice și districte școlare, atât în instanțele statale, cât și în cele federale.

Un alt proces, îndreptat împotriva Meta și a companiei-mamă a Snapchat, Snap Inc., este programat să înceapă pe 27 iulie. Acesta are la bază plângerea unui adolescent de 15 ani din Florida, identificat sub numele RKC, care susține că utilizarea rețelelor sociale i-a afectat sănătatea mintală.

Companiile au respins, în linii mari, acuzațiile formulate în aceste litigii și susțin că au implementat măsuri pentru protejarea copiilor. De asemenea, afirmă că nu pot fi considerate responsabile pentru efectele generate de conținutul publicat de utilizatori.

Procesul din Tennessee reprezintă al doilea litigiu de acest tip inițiat de un stat american care ajunge în faza de judecată împotriva Meta. Anterior, acțiunea introdusă de statul New Mexico a fost analizată de o instanță, iar juriul a concluzionat că Meta a indus în eroare consumatorii în legătură cu siguranța platformelor Facebook, Instagram și WhatsApp. În urma verdictului, statului i-au fost acordate despăgubiri în valoare de 375 de milioane de dolari.

Judecătorul analizează separat acuzația potrivit căreia activitatea companiei ar fi creat o tulburare publică și urmează să decidă dacă Meta va fi obligată să efectueze modificări suplimentare ale platformelor sale și să achite despăgubiri suplimentare pentru repararea prejudiciilor invocate.