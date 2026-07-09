Ochelarii care văd și aud tot timpul. Meta testează o nouă generație de dispozitive inteligente

Meta dezvoltă un prototip de ochelari inteligenți echipați cu funcții avansate de inteligență artificială, capabili să folosească camere și sisteme audio pentru a colecta informații din jurul purtătorului. Dispozitivul ar face parte din direcția companiei de dezvoltare a unor produse care pot funcționa ca asistenți personali digitali, disponibili pe tot parcursul zilei.

Potrivit unor persoane familiarizate cu proiectul, noua linie de hardware ar putea include funcții prin care ochelarii ar înregistra sunete în mod continuu și ar realiza imagini la intervale regulate. Utilizatorii ar putea apela ulterior la inteligența artificială pentru a afla informații despre ceea ce au văzut sau au auzit ori pentru a-și reaminti anumite momente din zi.

Proiectul a generat discuții interne la Meta privind modul în care ar trebui gestionate problemele legate de confidențialitate. Persoanele din jurul utilizatorilor ar putea considera aceste dispozitive intruzive, mai ales dacă nu există indicii clare privind momentul în care sunt colectate date.

Ochelarii inteligenți actuali ai companiei folosesc un LED amplasat pe ramă pentru a indica atunci când sunt realizate fotografii sau înregistrări video. Acest indicator a fost introdus pentru a informa persoanele aflate în apropiere că dispozitivul este activ.

Potrivit informațiilor disponibile, reprezentanții Meta analizează posibilitatea ca LED-ul să nu fie activat atunci când sunt folosite funcțiile de „super-detecție”. O astfel de decizie ar putea face mai dificil pentru cei din jur să afle dacă sunt surprinși de camerele dispozitivului.

Planurile pentru această funcționalitate nu sunt definitive și s-ar putea modifica înainte de lansarea unui produs comercial. Sursele citate susțin că funcțiile avansate ar putea fi disponibile și pentru modelele existente de ochelari inteligenți Meta prin intermediul unei actualizări software.

Direcția este legată de strategia lui Mark Zuckerberg privind viitorul dispozitivelor cu inteligență artificială. Directorul executiv al companiei a afirmat că astfel de ochelari ar putea deveni, în timp, un dispozitiv principal pentru accesarea serviciilor de inteligență artificială, inclusiv traducere automată sau conversații cu asistenți digitali.

Un sistem analizat de companie ar presupune ca înregistrările audio și fișierele brute să nu fie păstrate de Meta și nici oferite direct utilizatorului. În schimb, informațiile extrase din sunete și imagini ar putea fi procesate sub formă de metadate și încărcate pe servere pentru a permite interogarea acestora de către sistemele de inteligență artificială.

Compania discută, de asemenea, dacă informațiile colectate prin intermediul acestor dispozitive ar putea contribui la dezvoltarea propriilor modele de inteligență artificială. Meta investește sume importante în competiția cu alte companii din domeniu, precum OpenAI, Google și Anthropic.

Meta a transmis că nu comentează „prototipurile interne”, dar a precizat că dezvoltarea produselor sale urmărește principiul „confidențialității integrate de la zero”. Compania a indicat și proiectul de cercetare Aria, dedicat dispozitivelor portabile cu inteligență artificială, despre care afirmă că utilizează tehnologii de protecție a confidențialității și poate transforma automat vorbirea în text.

Mark Zuckerberg a descris direcția acestor produse ca o trecere de la dispozitive care răspund la întrebări către sisteme capabile să acționeze ca asistenți personali. El a declarat că își dorește ca ochelarii să evolueze de la „capacitatea de a răspunde la întrebări la capacitatea de a fi un agent personal care este alături de tine toată ziua, ajutându-te să-ți amintești lucruri și să-ți atingi obiectivele”.

Meta explorează și alte dispozitive care funcționează permanent. Compania a cumpărat Limitless, producător al unui pandantiv bazat pe inteligență artificială, conceput pentru înregistrarea și transcrierea conversațiilor în timp real și pentru căutarea ulterioară a informațiilor printr-o aplicație.

Compania și-a schimbat direcția după investițiile majore în conceptul de metavers, bazat pe experiențe virtuale și utilizarea căștilor de realitate virtuală. În prezent, Meta pune accent pe dezvoltarea ochelarilor inteligenți și a tehnologiilor de realitate augmentată.

Ochelarii Meta Ray-Ban, realizați în parteneriat cu EssilorLuxottica, au contribuit la această schimbare de strategie prin integrarea camerelor și difuzoarelor într-un design apropiat de cel al ochelarilor obișnuiți. Compania a lansat ulterior variante mai accesibile, inclusiv modele cu rame asociate cu influenceri.

O versiune mai avansată a ochelarilor Ray-Ban include un ecran capabil să afișeze mesaje text și apeluri video pe una dintre lentile. Noua generație de ochelari cu funcții de super-detecție ar putea aduce însă provocări juridice și de reglementare. Specialiștii în confidențialitate atrag atenția asupra riscurilor asociate dispozitivelor care colectează permanent date audio și vizuale.

Unele probleme pot apărea în legătură cu legislația privind protecția datelor și informațiile biometrice. De asemenea, există întrebări privind responsabilitatea în situațiile în care dispozitivele ar putea surprinde conversații ale unor persoane care nu și-au exprimat acordul pentru înregistrare.

Woodrow Hartzog, profesor de drept la Facultatea de Drept a Universității din Boston, a declarat: „Nu există o lege unică care să abordeze toate modurile periculoase în care aceste instrumente au fost proiectate și construite”. Acesta a adăugat: „Legislatorii trebuie să ia acest lucru în serios și să actualizeze reglementările pentru a se adapta realității dispozitivelor mereu active și mereu vizibile.”

Ochelarii inteligenți Ray-Ban de la Meta nu activează în prezent indicatorul luminos atunci când utilizatorii folosesc funcțiile de inteligență artificială pentru întrebări despre mediul din jur.

Într-un document de politici publicat în 2025, compania a explicat: „Dacă LED-ul ar clipi perioade lungi de timp (de exemplu, ori de câte ori există o interacțiune cu inteligența artificială), oamenii ar putea înceta să-l observe – reducând conștientizarea momentului în care utilizatorii fac fotografii sau videoclipuri pentru a le păstra pentru mai târziu.”

Meta a precizat însă că, atunci când ochelarii sunt utilizați pentru funcții de inteligență artificială, „se vor lua măsuri pentru a proteja confidențialitatea oamenilor, cum ar fi eliminarea informațiilor cheie de identificare”.

Compania s-a confruntat anterior cu situații controversate legate de confidențialitatea oferită de ochelarii inteligenți existenți. Au existat relatări despre materiale surprinse de dispozitive și analizate de contractori externi, inclusiv imagini considerate sensibile. De asemenea, revista Wired a identificat codul unui sistem de recunoaștere facială integrat în platforma de ochelari inteligenți Meta, dar care nu fusese lansat public, iar compania a eliminat ulterior acel sistem.