Microsoft reduce dependența de OpenAI și Anthropic. Noua direcție a companiei în cursa AI

Microsoft a început să acorde o atenție mai mare modelelor proprii de inteligență artificială, într-o strategie menită să reducă dependența de serviciile furnizate de companii externe precum OpenAI și Anthropic.

Măsura vine pe fondul creșterii costurilor asociate dezvoltării și utilizării tehnologiilor de inteligență artificială, determinând mai multe companii din industrie să caute soluții mai eficiente din punct de vedere financiar.

Potrivit informațiilor, Microsoft utilizează deja modelele sale interne MAI pentru o parte dintre solicitările procesate în aplicații precum Excel și Word. Aceste modele sunt dezvoltate de companie pentru anumite tipuri de sarcini și sunt folosite alături de soluțiile oferite de furnizori externi.

Anterior, Microsoft a anunțat că o parte importantă a serviciilor din suita Office 365 beneficiază de suportul unor modele de inteligență artificială dezvoltate de OpenAI și Anthropic. Compania continuă să folosească aceste tehnologii, însă direcția actuală indică o creștere a rolului modelelor dezvoltate intern.

În ultima perioadă, compania și-a intensificat eforturile pentru promovarea propriilor sisteme de inteligență artificială. La conferința anuală Build, organizată luna trecută, Microsoft a prezentat șapte modele MAI noi, printre care se numără un programator agentic și un instrument capabil să genereze imagini pe baza comenzilor text.

Reprezentanții Microsoft au transmis pentru TechCrunch că nu au alte informații de oferit cu privire la această strategie. Compania nu a oferit detalii suplimentare despre proporția solicitărilor preluate de modelele proprii sau despre impactul financiar al schimbării.

Trecerea către soluții interne face parte dintr-o tendință mai largă observată în industria tehnologică. După perioada de creștere accelerată a utilizării modelelor de inteligență artificială, mai multe companii au început să analizeze costurile asociate acestor servicii și să caute modalități de optimizare a cheltuielilor.

Microsoft nu este singura companie care urmărește reducerea costurilor legate de inteligența artificială. Alte organizații mari, printre care Amazon, Uber, Meta și Accenture, au adoptat măsuri pentru limitarea cheltuielilor și eficientizarea utilizării tehnologiilor bazate pe AI.

Costurile ridicate pentru dezvoltarea, furnizarea și achiziționarea serviciilor de inteligență artificială au devenit un subiect important pentru industria de profil. Cheltuielile asociate infrastructurii și accesului la modele avansate reprezintă una dintre principalele provocări pentru companiile care dezvoltă produse bazate pe această tehnologie.

În anumite zone ale industriei, unele companii au început să analizeze și alternative mai accesibile, inclusiv modele dezvoltate în China pentru anumite soluții de inteligență artificială. Aceste orientări apar însă pe fondul unor discuții legate de aspecte de securitate și de utilizarea acestor tehnologii în mediul comercial.