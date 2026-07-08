BNR avertizează că procesele împotriva băncilor pot afecta sistemul financiar. Despăgubirile ar putea depăși amenda-record pentru ROBOR

BNR avertizează că decizia Consiliului Concurenței privind sancționarea a zece bănci pentru presupusa manipulare a indicelui ROBOR poate avea efecte care depășesc valoarea amenzii aplicate. Instituția susține că procesele inițiate de clienți ar putea genera despăgubiri semnificative și ar pune presiune asupra sistemului bancar. Avertismentul este inclus în Raportul asupra Stabilității Financiare publicat în iunie 2026.

BNR consideră că sancțiunea de 3,7 miliarde de lei aplicată de Consiliul Concurenței unui număr de zece bănci pentru presupusa manipulare a indicelui ROBOR ar putea avea consecințe financiare mai ample decât cele estimate inițial, în contextul în care decizia poate declanșa un număr mare de litigii din partea clienților.

Consiliul Concurenței a aplicat cea mai mare amendă din istoria instituției, în valoare de 3,7 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 5-7% din veniturile brute ale băncilor vizate. Potrivit informațiilor publicate de Libertatea, în faza de analiză a fost luată în calcul inclusiv posibilitatea unei sancțiuni de 10%.

În Raportul asupra Stabilității Financiare din iunie 2026, BNR avertizează că efectele deciziei nu se limitează la plata amenzii și pot conduce la noi costuri pentru instituțiile de credit.

„Amenda impusă de Consiliul Concurenței poate conduce la inițierea de litigii de către clienții băncilor care au avut credite la o rată a dobânzii indexată în funcție de ROBOR”, se arată în raport. Conform BNR, valoarea despăgubirilor în cazul unor astfel de procese ar putea depăși chiar cuantumul sancțiunii aplicate de autoritatea de concurență. „Aceste litigii pot genera pierderi semnificativ mai mari decât cuantumul amenzilor aplicate, pe termen mediu și lung”, avertizează instituția.

Instituția mai arată că eventualele costuri rezultate din procese s-ar adăuga unui context economic deja dificil, marcat de deteriorarea condițiilor macrofinanciare internaționale și de reducerea perspectivelor de creștere economică pentru anul 2026.

Raportul BNR susține că valoarea amenzii este disproporționată în raport cu alte sancțiuni aplicate în Uniunea Europeană în cazuri similare și avertizează asupra efectelor pe care acestea le-ar putea avea asupra percepției investitorilor și asupra pieței bancare.

Totodată, sursa citată arată că europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, avocat specializat în litigii bancare, i-a îndemnat deja pe debitori să deschidă acțiuni în instanță împotriva creditorilor, susținând că aceștia ar fi suportat un prejudiciu estimat la 20-25% din valoarea ratelor lunare.

În analiza sa, BNR compară sancțiunea aplicată în România cu amenzile impuse în scandalul Libor și afirmă că acestea au fost de aproximativ 30 de ori mai mici. De asemenea, instituția susține că actuala amendă depășește valoarea cumulată a tuturor sancțiunilor aplicate de Consiliul Concurenței în ultimii zece ani.

„Investigând experiențele altor state membre, nivelul amenzii este unul excepțional, de natură să creeze o imagine viciată asupra funcționării sectorului bancar românesc în ansamblu, cu repercusiuni profunde care pot determina realocări ale unor jucători importanți sau scăderea investițiilor pe termen scurt și mediu”, a subliniat BNR.

Băncile sancționate așteaptă comunicarea oficială a deciziei Consiliului Concurenței pentru a putea formula contestații în instanță.