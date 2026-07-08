Inspectorii au verificat platformele digitale, iar bilanțul este unul greu de ignorat

Inspecția Muncii a încheiat o campanie națională de control desfășurată între 2 și 22 iunie 2026, care a vizat angajatorii ce desfășoară activități prin intermediul platformelor digitale. Verificările au urmărit identificarea și combaterea muncii nedeclarate, dar și respectarea legislației privind relațiile de muncă într-un sector aflat în continuă dezvoltare.

Acțiunea s-a concentrat asupra a trei domenii de activitate: transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer la comandă (Cod CAEN 4933), comerțul cu amănuntul prin internet sau prin case de comenzi pentru vânzarea bunurilor fizice proprii (Cod CAEN 4791) și activitățile poștale și de curierat (Cod CAEN 5320).

Potrivit Inspecției Muncii, verificările au avut ca obiectiv atât depistarea muncii fără forme legale, cât și determinarea angajatorilor să respecte prevederile legislației muncii.

Totodată, inspectorii au urmărit dacă măsurile dispuse la controalele anterioare au fost puse în aplicare și au verificat respectarea obligațiilor privind contractele individuale de muncă, înregistrarea datelor în Reges Online, timpul de muncă, plata orelor suplimentare, munca de noapte și acordarea drepturilor salariale.

În cele trei săptămâni de controale au fost efectuate 1.087 de verificări la nivel național, dintre care 15 au fost realizate împreună cu Direcția Regională Antifraudă Fiscală.

Rezultatele campaniei arată că inspectorii de muncă au identificat 2.053 de persoane care desfășurau activitate fără forme legale. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 453 de sancțiuni angajatorilor, dintre care 197 de amenzi și 256 de avertismente.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale s-a ridicat la 23.312.513 lei. Din această sumă, 22.868.000 de lei reprezintă amenzi aplicate pentru cazurile de muncă nedeclarată și subdeclarată, potrivit modificărilor aduse Codului Muncii.

Inspectorii au aplicat amenzi în valoare de 131.013 lei pentru încălcarea prevederilor referitoare la timpul de muncă, iar alte abateri au fost sancționate cu amenzi însumând 313.500 de lei. Pentru remedierea tuturor deficiențelor constatate au fost dispuse 1.314 măsuri cu termene de conformare.

Referitor la rezultatele controalelor, inspectorul general de stat adjunct al Inspecției Muncii a transmis că „Digitalizarea economiei trebuie să vină la pachet cu respectarea legii, nu cu eludarea ei.

Cele peste 2.000 de persoane depistate lucrând fără forme legale ne arată că flexibilitatea oferită de platformele digitale este adesea folosită ca paravan pentru munca nedeclarată. Acest semnal de alarmă, tradus în amenzi de peste 23 de milioane de lei, nu este un punct final, ci un avertisment ferm: controalele vor continua și se vor intensifica până când drepturile angajaților vor fi pe deplin respectate”.

Datele centralizate de Inspecția Muncii arată că județul Timiș a înregistrat cel mai mare număr de persoane depistate prestând muncă nedeclarată, respectiv 1.459. Urmează județele Dâmbovița, cu 152 de persoane, Prahova cu 94, Bihor cu 77, Argeș cu 47, Ilfov cu 46 și Ialomița cu 45.

Din perspectiva sancțiunilor aplicate, județul Timiș ocupă prima poziție, cu 155 de sancțiuni, dintre care 36 de amenzi și 119 avertismente. Pe următoarele locuri se află Dolj, cu 33 de sancțiuni, Vaslui cu 22, Sibiu cu 19 și Bihor cu 17 sancțiuni.

La polul opus, în județele Călărași, Constanța, Maramureș, Suceava și Vâlcea nu au fost aplicate sancțiuni în perioada campaniei.

Și în ceea ce privește valoarea amenzilor, Timiș conduce clasamentul, cu sancțiuni în cuantum de 8.376.513 lei. Dâmbovița urmează cu 4.060.000 de lei, iar Brăila cu 1.521.000 de lei. În Ilfov au fost aplicate amenzi de 1.424.000 de lei, în Bihor de 1.370.000 de lei, în București de 1.333.500 de lei, în Ialomița de 1.058.000 de lei, în Argeș de 1.000.500 de lei, iar în Prahova de 1.000.000 de lei.

În privința măsurilor dispuse pentru remedierea deficiențelor, cele mai puține au fost consemnate în Constanța, unde nu a fost impusă nicio măsură, urmată de Bistrița, cu două măsuri, și Covasna, cu trei.

Inspectorii au identificat, pe lângă munca nedeclarată, mai multe neconformități privind evidența timpului de muncă, necompletarea și netransmiterea datelor de identificare ale prestatorilor în registru, neplata drepturilor salariale și nerespectarea repausului săptămânal.

De asemenea, au fost constatate lipsa programării concediilor de odihnă, dosare personale și regulamente interne incomplete, precum și neîndeplinirea măsurilor dispuse la controalele anterioare. Potrivit Inspecției Muncii, acțiunile de control vor continua, iar inspectoratele teritoriale vor monitoriza aplicarea măsurilor impuse angajatorilor din aceste sectoare.