Potrivit art. 160 din Codul muncii al României, salariul nu înseamnă doar suma de bază, ci include și indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri negociate între angajator și salariat.

Aceste elemente trebuie prevăzute în mod expres în contractul individual de muncă și ulterior înregistrate în sistemul electronic de evidență a salariaților, potrivit avocatnet.ro.

Registrul Reges Online reprezintă, în esență, o transpunere digitală a contractului de muncă. Din acest motiv, legislația impune ca toate componentele salariului să fie introduse în platformă, inclusiv tichetele de masă, sporurile de weekend sau indemnizațiile de mobilitate.

Conform HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților, în registru trebuie introduse salariul de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile și orice alte adaosuri prevăzute în contractul individual sau colectiv de muncă.

Chiar dacă tichetele de masă nu apar într-o categorie predefinită în sistem, angajatorii sunt obligați să le introducă la secțiunea „alte adaosuri”.

Din perspectiva legislației muncii, aceste tichete sunt considerate parte a salariului și nu pot fi tratate ca beneficii extrasalariale acordate în afara contractului.

Singura situație în care anumite venituri nu trebuie introduse în Reges este cea a primelor ocazionale, cum ar fi cele acordate de sărbători sau bonusurile profesionale neprevăzute în contract.

Dacă aceste prime nu au fost negociate și incluse în contractul individual de muncă, ele nu se înregistrează în registru, chiar dacă apar în statul de plată și în declarația fiscală.

În schimb, dacă sunt prevăzute în contract, chiar și cu caracter ocazional, acestea trebuie declarate în Reges.

În practică, există situații în care anumite venituri, inclusiv tichetele de masă, sunt acordate și menționate în contract, dar nu apar în registrul electronic.

Această omisiune nu afectează direct salariatul, atâta timp cât drepturile sunt respectate. Totuși, lipsa acestor informații din evidențele oficiale poate genera neclarități sau conflicte de muncă.

Transparența și corectitudinea relației de muncă depind și de concordanța dintre contract și datele din Reges.

Angajații care observă că anumite elemente ale salariului nu sunt înregistrate pot solicita corectarea direct din platformă.

Cererea este transmisă angajatorului actual sau, dacă este cazul, fostului angajator, dacă acesta mai este activ.

Dacă nu primesc un răspuns în termen de 15 zile lucrătoare, salariații se pot adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă prin portalul de petiții.