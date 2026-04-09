Potrivit explicațiilor oferite de ministrul Florin Manole de Facebook, controalele desfășurate de Inspecția Muncii în perioada 30 martie – 3 aprilie au scos la iveală amploarea fenomenului muncii nedeclarate. În doar câteva zile, inspectorii au aplicat sancțiuni în valoare de peste 7 milioane de lei, în urma neregulilor constatate.

Ministrul a evidențiat că numărul persoanelor identificate fără forme legale de angajare este unul semnificativ și îngrijorător. Aproape 500 de oameni lucrau fără contracte, o situație considerată inacceptabilă și care necesită măsuri ferme.

„Ce am găsit săptămâna asta nu e doar o statistică. E un semnal de alarmă. În doar câteva zile, Inspecția Muncii a aplicat sancțiuni de peste 7 milioane de lei. Aproape 500 de oameni lucrau fără forme legale. Nu e puțin. Nu e normal. Și nu poate fi ignorat”, a scris ministrul pe Facebook.

În acest context, oficialul a reafirmat că autoritățile vor continua seria controalelor la nivel național, acestea urmând să fie constante și extinse în întreaga țară.

„Am spus că vom face controale constante. Le facem”, a conchis acesta.

Deocamdată, Inspecția Muncii nu a făcut publice informații detaliate privind domeniile de activitate în care au fost descoperite cazurile de muncă fără contract sau numărul total al controalelor efectuate în această perioadă.

Amintim că munca la negru este sancționată sever în România, atât pentru angajatori, cât și pentru angajați. Reglementările principale se regăsesc în Codul Muncii și în actele normative conexe care vizează combaterea evaziunii fiscale și protecția salariaților.

Pentru angajatori, principalele sancțiuni sunt de natură contravențională, dar pot deveni și penale în cazuri grave. Cea mai frecventă situație este primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă. În acest caz, amenda este de 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată fără contract, fără a depăși un plafon total de 200.000 de lei. Aceasta este una dintre cele mai dure sancțiuni contravenționale din legislația muncii.

Există și alte situații asimilate muncii la negru, care sunt sancționate similar. De exemplu, primirea la muncă a unui salariat înainte de transmiterea contractului în registrul general de evidență a salariaților (Revisal) sau utilizarea unui contract suspendat pot atrage amenzi consistente. De asemenea, depășirea duratei timpului de muncă stabilit prin contractul cu timp parțial este considerată tot o formă de muncă nedeclarată și este sancționată cu amendă de 10.000 de lei pentru fiecare caz.

În cazurile mai grave, legea prevede și răspundere penală. Dacă un angajator primește la muncă mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, fapta poate fi încadrată ca infracțiune. Aceasta se pedepsește cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amendă penală. Scopul acestor prevederi este descurajarea fenomenului la scară largă și sancționarea celor care folosesc sistematic muncă nedeclarată.

Pentru angajați, consecințele nu sunt în principal de natură contravențională, dar există riscuri importante. Persoanele care acceptă să lucreze fără contract nu beneficiază de protecția legală oferită de legislația muncii. Astfel, nu au dreptul la concediu de odihnă plătit, concediu medical, indemnizație de șomaj sau pensie pentru perioada lucrată. De asemenea, nu sunt asigurați în sistemul public de sănătate și nu pot dovedi vechimea în muncă.

Inspecția Muncii, instituția responsabilă cu verificarea respectării legislației, are competența de a efectua controale inopinate și de a aplica sancțiuni. În practică, controalele vizează domenii cu risc ridicat, precum construcțiile, comerțul sau serviciile.