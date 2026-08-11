Angajatorul nu ți-a plătit contribuțiile sociale. Pierzi anii de muncă la pensie?

Ai lucrat ani de zile, însă descoperi că angajatorul nu a virat contribuțiile sociale către stat. Într-o asemenea situație, una dintre primele întrebări este dacă perioada respectivă mai contează la pensie și cine răspunde pentru contribuțiile neachitate.

Răspunsul depinde în primul rând de modul în care angajatorul și-a îndeplinit obligațiile de declarare, pentru că există o diferență importantă între contribuțiile declarate, dar neachitate, și perioadele de muncă pe care angajatorul nu le-a declarat deloc.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii definește stagiul de cotizare contributiv prin raportare la perioada pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale.

Dacă angajatorul a declarat corect raportul de muncă, veniturile și contribuțiile datorate, dar ulterior nu a virat efectiv banii către buget, perioada respectivă nu dispare automat din stagiul contributiv al angajatului.

Cu alte cuvinte, problema fiscală dintre angajator și stat nu ar trebui să se transforme automat într-o pierdere a anilor lucrați pentru salariat.

Situația este însă diferită atunci când angajatorul nu a făcut declarațiile obligatorii sau acestea conțin informații greșite.

Pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001, informațiile privind stagiul de cotizare sunt înregistrate în baza de date a sistemului public de pensii pe baza declarațiilor nominale depuse de angajatori.

În prezent, un rol esențial îl are Declarația 112. Prin intermediul acesteia sunt declarate obligațiile privind contribuțiile sociale, dar și informațiile nominale referitoare la persoanele asigurate.

Din acest motiv, trebuie făcută o distincție clară între două situații.

Dacă angajatorul a declarat contribuțiile, dar nu le-a achitat, perioada poate fi recunoscută în stagiul contributiv.

Dacă angajatorul nu a depus declarațiile sau a transmis informații greșite, lunile sau anii respectivi pot să nu apară corect în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Problemele pot fi descoperite înainte de momentul pensionării.

CNPP permite persoanelor asigurate să verifice stagiile de cotizare înregistrate în sistem.

O variantă este solicitarea unei adeverințe privind stagiul de cotizare de la casa teritorială de pensii. Cererea poate fi depusă personal sau poate fi transmisă prin mijloacele acceptate de instituție.

Persoanele care au un cont electronic pe portalul CNPP pot consulta informațiile disponibile și online.

Verificarea este importantă mai ales pentru persoanele care au lucrat la mai multe firme sau care știu că unul dintre foștii angajatori a avut probleme financiare.

Dacă din evidență lipsesc anumite luni sau perioade întregi, situația poate fi clarificată înainte de depunerea dosarului de pensionare.

Existența contractului de muncă în registrul salariaților și declararea contribuțiilor pentru pensie sunt două lucruri care trebuie verificate separat.

Prin REGES-ONLINE, salariații și foștii salariați pot consulta informațiile privind contractele lor de muncă.

Extrasul poate arăta existența contractului, perioada lucrată, funcția și alte informații privind raportul de muncă.

Totuși, simplul fapt că un contract apare în REGES nu demonstrează automat că toate declarațiile fiscale au fost depuse corect pentru fiecare lună lucrată.

Din acest motiv, dacă există suspiciuni privind contribuțiile, este utilă atât verificarea contractului în REGES, cât și verificarea stagiului înregistrat la CNPP.

O perioadă lipsă din evidențele Casei de Pensii nu trebuie ignorată. Dacă fostul angajator încă funcționează, primul pas poate fi solicitarea unor explicații și verificarea declarațiilor depuse pentru perioada respectivă.

CNPP precizează că declarațiile nominale completate greșit pot fi corectate prin declarații rectificative. Procedura diferă în funcție de perioada în care a fost prestată activitatea.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, declarațiile rectificative se depun la casa teritorială de pensii de care aparține angajatorul.

Pentru perioadele începând cu 1 ianuarie 2011, declarațiile rectificative se depun la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Problemele pot fi mai greu de rezolvat dacă angajatorul a intrat în faliment, a fost radiat sau pur și simplu nu mai poate fi contactat. În astfel de cazuri, documentele păstrate de fostul salariat pot deveni foarte importante.

Contractele individuale de muncă, actele adiționale, adeverințele eliberate de angajator, documentele privind veniturile și alte înscrisuri referitoare la raportul de muncă pot ajuta la clarificarea perioadelor lipsă.

Pot deveni relevante și documentele păstrate în arhiva fostului angajator.

În funcție de situație, rezolvarea problemei poate necesita demersuri administrative și, în anumite cazuri, chiar judiciare. Tocmai de aceea este mult mai simplu ca eventualele lipsuri să fie descoperite în timp ce firma încă funcționează și documentele sunt mai ușor de găsit.

În cazul unui contract individual de muncă, responsabilitatea privind calcularea, reținerea, declararea și virarea contribuțiilor aferente salariului revine angajatorului, potrivit obligațiilor fiscale aplicabile.

Salariatul nu trebuie să meargă lunar la ANAF pentru a achita personal contribuția de asigurări sociale aferentă salariului primit.

Prin urmare, dacă angajatorul a reținut contribuțiile, dar nu le-a virat mai departe, răspunderea pentru această conduită nu poate fi transferată pur și simplu asupra salariatului.

Nevirarea unor contribuții reținute nu reprezintă doar o problemă administrativă.

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale prevede consecințe pentru reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în termenul prevăzut de lege, a anumitor impozite și contribuții.

În condițiile stabilite de lege, o astfel de faptă poate constitui infracțiune.

Aceste prevederi arată și mai clar că obligația de a declara și vira contribuțiile aferente salariilor aparține angajatorului.

O persoană care a lucrat timp de 30 sau 40 de ani poate avea în spate numeroși angajatori. Dacă o problemă privind contribuțiile este descoperită abia atunci când este pregătit dosarul de pensionare, găsirea documentelor necesare poate deveni mult mai dificilă.

De aceea, stagiul de cotizare poate fi verificat din timp.

Dacă apar luni lipsă sau informații care nu corespund perioadelor efectiv lucrate, pot fi solicitate clarificări de la angajator, de la Casa de Pensii și, după caz, pot fi făcute demersurile necesare pentru corectarea declarațiilor.

Cel mai important este să nu fie confundată neplata contribuțiilor cu nedeclararea lor. Dacă angajatorul a declarat corect salariul și contribuțiile datorate, faptul că nu a virat efectiv banii către stat nu înseamnă automat că salariatul pierde perioada respectivă la pensie.

Problema devine mai serioasă atunci când lunile lucrate nu au fost declarate sau au fost raportate incorect. În acest caz, verificarea și corectarea evidențelor pot fi necesare pentru ca întreaga perioadă lucrată să fie luată în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.