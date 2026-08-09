Pensia anticipată: cine poate beneficia, cum se calculează și în ce condiții se acordă

Pensia anticipată poate părea o soluție tentantă pentru cei care vor să iasă mai devreme din activitate, însă regulile sunt stricte, iar suma primită poate fi redusă semnificativ. Cine poate cere pensie cu până la cinci ani mai devreme, ce perioade contează și ce penalizări se aplică?

Pensia anticipată, cu penalizare, poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Potrivit Legii nr. 9/2023, beneficiarii nu mai au obligația de a prezenta sau depune copii ale documentelor prevăzute de legislația aplicabilă caselor teritoriale de pensii. Fotocopierea documentelor originale este asigurată gratuit de instituțiile respective.

Pensia anticipată poate fi acordată persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege, potrivit anexei nr. 5, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel mult cinci ani de stagiu de cotizare.

Reducerea vârstei standard de pensionare cu cel mult cinci ani, aplicabilă în cazul pensiei anticipate, nu se cumulează cu nicio altă reducere a vârstei de pensionare prevăzută de legea-cadru sau de alte acte normative.

Pentru deschiderea dreptului la pensie anticipată, stagiul complet de cotizare contributiv nu include anumite perioade. Sunt excluse stagiile de cotizare contributive realizate în baza unor contracte de asigurare socială încheiate începând cu 1 ianuarie 2018, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, începând cu 28 septembrie 2020, potrivit OUG nr. 163/2020 privind asigurarea retroactivă, precum și începând cu 1 septembrie 2024, în baza art. 6 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 360/2023, inclusiv în cazul asigurării retroactive.

De asemenea, nu sunt luate în calcul stagiile de cotizare realizate în sisteme neintegrate sistemului public de pensii și nici anumite perioade asimilate stagiului de cotizare.

În această categorie intră perioadele în care persoana a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor sau a unui ciclu de studii universitare de formare inițială, cu condiția absolvirii cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diplomă de doctor, după caz.

Tot în categoria perioadelor care nu sunt incluse în stagiul complet de cotizare contributiv necesar pentru deschiderea dreptului la pensie anticipată se află perioadele în care persoana a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau cu termen redus ori a fost concentrată, mobilizată sau în prizonierat.

Nu sunt incluse nici perioadele în care persoana a beneficiat, între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006, de indemnizații de asigurări sociale prevăzute de lege, precum cele pentru incapacitate temporară de muncă, concediu pentru creșterea copilului, prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă sau indemnizație de maternitate. De asemenea, nu este inclusă perioada în care, începând cu 1 ianuarie 2005, persoana a beneficiat de concediu pentru incapacitate temporară de muncă provocată de accidente de muncă și boli profesionale.

Pentru stabilirea dreptului la pensie anticipată nu sunt luate în calcul nici anumite perioade necontributive. Printre acestea se află vechimea în muncă acordată în baza Decretului-Lege nr. 118/1990 pentru persoanele strămutate, deportate, private de libertate sau aflate în prizonierat, precum și stagiul suplimentar la vechimea în muncă acordat în baza aceluiași act normativ.

Nu sunt incluse sporul acordat în baza Decretului nr. 112/1965 pentru activitatea desfășurată în țări cu climă greu de suportat, perioada de șomaj realizată înainte de 1 aprilie 2001 și perioada recunoscută în baza Decretului-Lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate.

De asemenea, nu se includ sporurile acordate pentru perioadele de activitate desfășurate în grupe superioare de muncă, în condiții speciale sau în condiții deosebite de muncă. Sunt excluse și perioadele în care persoana a beneficiat de venit de completare sau plăți compensatorii după 1 aprilie 2001, atunci când acestea sunt considerate perioade în condiții normale de muncă, precum și alte perioade recunoscute ca vechime în muncă prin alte acte normative, pentru care nu s-a datorat contribuția de asigurări sociale, cum este cazul șomajului tehnic.

În schimb, stagiul de cotizare de până la cinci ani realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv poate cuprinde perioade de stagiu de cotizare contributiv, perioade asimilate stagiului de cotizare și perioade necontributive recunoscute ca stagii de cotizare potrivit legii. Și în acest caz, reducerea vârstei standard de pensionare nu se cumulează cu alte reduceri prevăzute de legislație.

Cuantumul pensiei anticipate se stabilește pornind de la cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, asupra căruia se aplică o diminuare în funcție de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv și de numărul de luni cu care este redusă vârsta standard de pensionare.

Dacă perioada de stagiu realizată peste stagiul complet de cotizare contributiv este de până la un an, procentul de diminuare este de 0,40% pentru fiecare lună de anticipare. Pentru o perioadă cuprinsă între un an și doi ani, diminuarea este de 0,35% pentru fiecare lună. Pentru o perioadă între doi și trei ani, procentul este de 0,30%, între trei și patru ani este de 0,25%, iar între patru și cinci ani este de 0,20% pentru fiecare lună de anticipare.

La calcularea punctajelor lunare și anuale și a numărului total de puncte realizate de asigurat se ia în considerare stagiul de cotizare realizat de solicitant. Fac excepție însă stagiile de cotizare contributive realizate în baza contractelor de asigurare socială încheiate începând cu 1 ianuarie 2018, potrivit Legii nr. 263/2010, începând cu 28 septembrie 2020, potrivit OUG nr. 163/2020, precum și cele realizate începând cu 1 septembrie 2024 în baza art. 6 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 360/2023, inclusiv prin asigurare retroactivă.

Aceste perioade de stagiu vor fi valorificate la calculul cuantumului pensiei atunci când sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă. De asemenea, nu sunt luate în calcul stagiile de cotizare realizate în sisteme neintegrate sistemului public.

Perioada de anticipare este intervalul cuprins între data acordării pensiei anticipate și data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege sau, după caz, data împlinirii vârstei standard reduse potrivit legii. Procentul de diminuare stabilit la acordarea pensiei anticipate se menține până la îndeplinirea condițiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă.

Pensia anticipată se cuvine de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege. Dacă cererea este înregistrată în termenul legal de 30 de zile de la data îndeplinirii condițiilor, pensia se acordă de la această dată. În cazul în care cererea este depusă după expirarea termenului de 30 de zile, drepturile se acordă începând cu data înregistrării cererii.

În cazul persoanelor care desfășoară activități în baza unui contract individual de muncă, al funcționarilor publici, al persoanelor care ocupă funcții elective sau sunt numite în cadrul autorităților executive, legislative ori judecătorești pe durata mandatului, precum și al membrilor cooperatori din organizațiile cooperației meșteșugărești ale căror drepturi și obligații sunt asimilate celor ale persoanelor menționate, plata pensiei începe de la data încetării calității de asigurat.

Cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare, se depune la casa teritorială de pensii competentă în funcție de domiciliul titularului dreptului de pensie, al tutorelui sau curatorului acestuia ori al persoanei căreia i-a fost încredințat sau dat în plasament copilul minor.

Cererea poate fi depusă și printr-un mandatar desemnat prin procură specială, la casa teritorială de pensii competentă în funcție de domiciliul solicitantului, cu excepția cererilor depuse în aplicarea instrumentelor juridice internaționale la care România este parte.

Persoanele stabilite în state cu care România aplică instrumente juridice internaționale trebuie să depună cererea la instituția de asigurări sociale din statul în care au reședința permanentă. Aceasta transmite documentele către instituția competentă din România, astfel încât solicitantul nu trebuie și nici nu este recomandat să se deplaseze în România pentru depunerea cererii.

În cazul persoanei care are domiciliul exclusiv în străinătate și nu intră sub incidența instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, cererea poate fi depusă printr-un mandatar desemnat prin procură specială la casa teritorială de pensii competentă în funcție de domiciliul mandatarului.

Cererea de pensionare poate fi retrasă, la solicitarea titularului, a reprezentantului legal sau a mandatarului desemnat prin procură specială, până la emiterea deciziei de pensionare.

Pentru înscrierea la pensia anticipată sunt necesare, după caz, cererea de înscriere la pensie, carnetul de muncă în original și copie, carnetul de pensii și asigurări sociale pentru membrii CAP, carnetul de pensii și asigurări sociale pentru țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate și carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, toate în original și copie.

Dosarul poate include și alte acte prevăzute de lege care dovedesc vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, actele de stare civilă ale solicitantului, respectiv buletinul sau cartea de identitate, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, în original și copie, precum și livretul militar, în original și copie.

Pentru perioadele de studii universitare sunt necesare diploma de absolvire, însoțită de foaia matricolă sau de o adeverință din care să rezulte durata normală și perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi, în original și copie. În cazul studiilor universitare efectuate în străinătate este necesară dovada echivalării acestora de către statul român.

Dosarul poate conține și adeverințe privind sporurile cu caracter permanent prevăzute de lege sau de contractul colectiv ori individual de muncă, adeverințe privind condițiile de muncă deosebite sau speciale, adeverința privind venitul brut realizat, certificatul de naștere al copilului și, după caz, hotărârea judecătorească definitivă prin care a fost încuviințată adopția.

În cazul depunerii cererii prin mandatar este necesară procura specială. Pot fi solicitate și documente care dovedesc calitatea de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990 sau al Legii nr. 341/2004 privind recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.

La dosar se adaugă adeverința eliberată de angajatorul sau angajatorii la care solicitantul își desfășoară activitatea, cu datele de identificare ale acestora, pentru informarea privind emiterea deciziei de pensie, precum și declarația pe propria răspundere pentru determinarea locului de ședere obișnuită și orice alte acte întocmite potrivit legii prin care sunt dovedite elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Decizia de admitere a cererii de pensionare poate fi anulată la cererea pensionarului în termen de 30 de zile de la comunicare.

La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă. Cu această ocazie, pensia este recalculată prin eliminarea diminuării aplicate pentru perioada de anticipare și prin valorificarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada în care plata pensiei anticipate a fost suspendată.

La recalculare sunt adăugate și perioadele de asigurare realizate în baza contractelor de asigurare socială încheiate începând cu 1 ianuarie 2018 potrivit Legii nr. 263/2010, începând cu 28 septembrie 2020 potrivit OUG nr. 163/2020 și începând cu 1 septembrie 2024 potrivit art. 6 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 360/2023, inclusiv perioadele de asigurare retroactivă.

Beneficiarul unei pensii anticipate poate opta și pentru acordarea pensiei de invaliditate în condițiile legii, până la data îndeplinirii condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă.

Drepturile de pensie anticipată se plătesc lunar, în funcție de opțiunea pensionarului. Plata poate fi făcută la domiciliul sau reședința pensionarului ori a reprezentantului legal al acestuia sau într-un cont curent ori cont de card deschis la una dintre băncile cu care Casa Națională de Pensii Publice are încheiate convenții pentru plata drepturilor de pensie.

Pensia anticipată poate fi recalculată, la cererea pensionarului, prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare ori a perioadelor asimilate stagiului de cotizare realizate înainte de înscrierea la pensie, dar care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia.

Recalcularea poate fi solicitată și în cazul depunerii unor declarații rectificative care modifică veniturile și/sau stagiile de cotizare valorificate inițial la stabilirea pensiei. Drepturile rezultate în urma recalculării se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Pentru recalculare sunt necesare cererea de recalculare, actul de identitate și, după caz, adeverințe privind stagiul de cotizare, stagiul de cotizare asimilat, venitul total lunar realizat, sporurile sau încadrarea în grupe superioare de muncă, documente care trebuie să îndeplinească cerințele de fond și formă prevăzute de lege.

Stagiile de cotizare realizate după acordarea pensiei anticipate, în condițiile suspendării, după caz, a plății acesteia, sunt valorificate numai la momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă.

Revizuirea pensiei se poate face din oficiu sau la solicitarea pensionarului atunci când, după stabilirea sau plata pensiei, sunt constatate diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele care erau legal cuvenite.

Sumele rezultate în urma revizuirii sunt acordate sau recuperate, după caz, în cadrul termenului general de prescripție de trei ani, calculat de la data constatării diferențelor.

Prin excepție, în cazul unor erori materiale sau de calcul apărute în procesul administrativ de prelucrare și redactare a datelor pentru stabilirea, recalcularea sau plata drepturilor de pensie, termenul general de prescripție nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiar a sumelor neplătite de casa teritorială de pensii competentă.

Plata pensiei anticipate se suspendă începând cu luna următoare celei în care pensionarul își stabilește domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România are încheiată o convenție de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit convenției, pensia este plătită de celălalt stat.

Suspendarea poate interveni și după expirarea termenului de valabilitate al procurii speciale referitoare la plata pensiei sau dacă beneficiarul nu prezintă ori nu transmite casei teritoriale de pensii certificatul de viață semestrial până cel târziu la 31 martie, respectiv 30 septembrie ale fiecărui an.

Pensia anticipată se suspendă și atunci când beneficiarul realizează venituri lunare în calitate de persoană care desfășoară activități pe baza unui contract individual de muncă, funcționar public, persoană care ocupă o funcție electivă sau este numită în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești pe durata mandatului. Aceeași regulă se aplică membrilor cooperatori din organizațiile cooperației meșteșugărești ale căror drepturi și obligații sunt asimilate celor ale persoanelor menționate.

Suspendarea poate avea loc și la cererea pensionarului. De asemenea, plata se suspendă dacă pensionarul nu încasează timp de trei luni consecutive drepturile bănești care sunt achitate la domiciliu sau reședință și nici nu solicită reluarea plății în luna următoare celei în care plata nu a fost efectuată.

Plata pensiei anticipate încetează începând cu luna următoare celei în care pensionarul a decedat, nu mai îndeplinește condițiile legale în baza cărora i-a fost acordată pensia sau optează pentru acordarea pensiei de invaliditate.

Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă. Deciziile care nu sunt contestate în termenul de 45 de zile devin definitive.

Cererile formulate împotriva Casei Naționale de Pensii Publice sau a caselor teritoriale de pensii și care au ca obiect drepturi de pensie se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul reclamantul.