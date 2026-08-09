Ai grădină sau parc lângă casă? Spațiile verzi reduc riscul de diabet (studiu)

O grădină, câțiva copaci sau un parc aflat la câteva minute de casă ar putea însemna mai mult decât un peisaj plăcut. Un nou studiu ne arată că accesul la spații verzi este asociat cu un risc mai mic de diabet de tip 2. Iată explicația cercetătorilor și procentele surprinzătoare.

Un studiu realizat în Australia arată că persoanele care au o grădină proprie sau locuiesc în apropierea parcurilor prezintă un risc mai mic de a dezvolta diabet de tip 2. Cercetarea evidențiază importanța spațiilor verzi pentru sănătate și necesitatea ca acestea să fie luate în considerare în planificarea urbană.

Potrivit studiului, persoanele care dețin o grădină de dimensiuni considerabile au un risc cu 6,8% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2, comparativ cu cele care nu au grădină. În cazul celor care locuiesc în apropierea parcurilor, riscul este cu 5,7% mai redus.

Rezultatele au fost prezentate într-un comunicat publicat joi de Universitatea din Queensland (UQ), Australia.

Autorul principal al studiului, Chinonso Odebeatu, de la Facultatea de Sănătate Publică a UQ, a explicat că presiunile actuale asupra pieței locuințelor determină dezvoltarea unui număr tot mai mare de ansambluri rezidențiale cu densitate ridicată. În acest context, cercetarea arată că impactul asupra sănătății publice trebuie să reprezinte o prioritate atunci când sunt planificate și amenajate spațiile verzi.

„Provocările actuale legate de locuinţe înseamnă că se construiesc tot mai multe ansambluri rezidenţiale cu densitate ridicată, iar această cercetare arată că aspectele asociate sănătăţii publice trebuie să fie prioritare în planificarea spaţiilor verzi”, a declarat Odebeatu.

Studiul, publicat în revista științifică „BMC Public Health”, a analizat datele a peste 19.000 de participanți din baza UK Biobank, diagnosticați cu diabet de tip 2. Cercetătorii au evaluat disponibilitatea spațiilor verzi din jurul locuințelor acestora, inclusiv a grădinilor rezidențiale și a parcurilor aflate pe o rază de 800 de metri.

Potrivit cercetătorilor, grădinile și parcurile din apropierea locuințelor ar putea contribui la reducerea riscului de diabet prin încurajarea activității fizice și creșterea expunerii la vitamina D. În același timp, accesul la spații verzi poate avea efecte benefice asupra sănătății mintale.

Petrecerea timpului în aer liber ar putea contribui și la îmbunătățirea sănătății intestinale și la întărirea sistemului imunitar, prin expunerea organismului la o varietate mai mare de microbi.

La nivel mondial, peste 500 de milioane de persoane suferă de diabet. Cercetătorii estimează că numărul acestora ar putea ajunge la 1,31 miliarde până în 2050.