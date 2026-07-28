Randamentul unei case în zone periurbane: cât de repede se recuperează investiția

Piața imobiliară din România a trecut, în ultimii ani, printr-o schimbare de paradigmă: tot mai mulți cumpărători și investitori privesc dincolo de limitele marilor orașe și se orientează spre zonele periurbane. Explicația este simplă: prețurile mai accesibile, calitatea vieții superioară și infrastructura tot mai bine dezvoltată transformă periferia metropolelor într-o destinație investițională atractivă. Dar cât de repede se recuperează, în realitate, banii investiți într-o astfel de locuință și ce factori influențează profitabilitatea acesteia?

Interesul pentru zonele din jurul marilor orașe a crescut constant, iar segmentul locuințelor situate în afara centrelor urbane aglomerate câștigă tot mai mult teren în preferințele cumpărătorilor. De exemplu, ofertele de casa langa Bucuresti s-au multiplicat în ultimii ani, pe fondul cererii tot mai mari din partea familiilor tinere și a investitorilor care caută randamente superioare celor oferite de apartamentele din oraș. Fenomenul nu este izolat, se regăsește, cu variații locale, și în jurul altor orașe mari din țară, precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, unde dezvoltatorii au identificat același tipar de cerere.

Această tendință nu este întâmplătoare. Pandemia a schimbat percepția multor români asupra spațiului locativ ideal, iar grădina, aerul curat și distanța de aglomerația urbană au devenit criterii la fel de importante ca proximitatea de birou. Combinat cu extinderea posibilităților de muncă remote sau hibridă, acest context a alimentat o migrație constantă dinspre centrele urbane spre periferie, cu efecte directe asupra prețurilor și randamentelor.

Randamentul unei investiții imobiliare se calculează, în linii mari, prin raportarea venitului anual generat (fie prin chirie, fie prin creșterea valorii de piață) la costul total al achiziției. În zonele periurbane, acest calcul tinde să fie favorabil investitorilor din mai multe motive:

prețul de achiziție este semnificativ mai mic decât în oraș, la suprafețe utile comparabile sau chiar mai generoase. O casă cu grădină, situată la 20-30 de minute de centrul unui oraș mare poate costa cu 30-40% mai puțin decât un apartament similar ca suprafață, situat central.

costurile de întreținere pe metru pătrat sunt, de regulă, mai reduse, mai ales în cazul locuințelor noi, construite cu materiale eficiente energetic. Facturile la energie, un criteriu tot mai important pentru cumpărători, sunt considerabil mai mici la o casă cu clasă energetică ridicată decât la un bloc vechi din oraș.

potențialul de apreciere este mai mare, pe măsură ce infrastructura (drumuri, utilități, transport public, servicii comerciale) se dezvoltă în jurul acestor zone, aducând o creștere de valoare care depășește adesea ritmul din zonele deja consolidate, unde piața este, practic, saturată.

cererea de chirii este în creștere, pe măsură ce tot mai multe familii preferă un stil de viață periurban, dar nu își permit sau nu doresc încă achiziția directă a unei locuințe. Acest lucru menține un flux constant de chiriași potențiali pentru investitorii care aleg zone bine conectate la oraș.

Un element care influențează semnificativ randamentul este proximitatea față de elemente naturale valoroase, precum lacuri, păduri sau zone verzi extinse. Nu este o coincidență faptul că segmentul de case pe malul lacului rămâne unul dintre cele mai căutate și mai bine cotate din piața rezidențială periurbană. Vederea la apă, posibilitatea de a practica sporturi nautice sau pur și simplu liniștea specifică acestor zone adaugă un bonus de preț care se menține constant, indiferent de fluctuațiile generale ale pieței.

Studiile de piață arată că locuințele situate în imediata apropiere a unei oglinzi de apă își păstrează valoarea mai bine în perioadele de corecție economică și cresc mai rapid în perioadele de expansiune, comparativ cu proprietățile similare, dar lipsite de acest atu natural. Practic, cumpărătorii sunt dispuși să plătească un preț mai mare pentru acest tip de proprietate, ceea ce se traduce, pe termen lung, într-un randament superior pentru cei care investesc din timp.

Acest factor premium se explică și prin oferta limitată: terenurile la marginea apei sunt, prin natura lor, finite. Spre deosebire de zonele periurbane obișnuite, unde dezvoltatorii pot extinde semnificativ suprafața construibilă, malurile lacurilor au o capacitate limitată de dezvoltare. Această raritate structurală susține prețurile pe termen lung și reduce riscul unei corecții majore, chiar și în perioadele în care piața imobiliară generală scade.

Pentru o casă achiziționată în scop locativ (chirie), perioada de recuperare variază, de obicei, între 12 și 18 ani, în funcție de zonă, calitatea construcției și cererea locală de închiriere. Este un interval comparabil, uneori chiar mai scurt, decât cel înregistrat de apartamentele din oraș, unde prețurile mari de achiziție tind să dilueze randamentul chiriei.

Dacă discutăm despre o investiție pe termen mediu, cu scopul revânzării, situația se schimbă considerabil. Dezvoltările rezidențiale noi din zonele periurbane, mai ales cele aflate în apropierea unor puncte de interes natural sau recreațional, înregistrează creșteri de valoare accelerate în primii 3-5 ani de la finalizarea infrastructurii de bază. Cumpărătorii care intră devreme într-un proiect, în faza de prevânzare sau imediat după finalizarea primelor etape, au șansa de a capta cea mai mare parte din această apreciere, uneori cu procente de creștere de 15-25% doar în această perioadă inițială.

Un aspect important, adesea ignorat de investitorii la prima experiență, este diferența dintre randamentul brut și cel net. Randamentul brut nu ia în calcul costurile de administrare, taxele locale, eventualele perioade de neocupare sau lucrările de întreținere. Un calcul realist trebuie să scadă aceste cheltuieli pentru a obține o imagine corectă asupra vitezei reale de recuperare a capitalului investit.

Câțiva factori determină cât de rapid se recuperează o astfel de investiție:

Stadiul infrastructurii – zonele cu drumuri asfaltate, utilități complete și acces facil la transport public se apreciază mai rapid decât cele aflate încă în dezvoltare.

Distanța față de oraș – un interval de 20-40 de minute față de centrul urban pare a fi punctul optim, care echilibrează prețul de achiziție cu accesibilitatea zilnică.

Calitatea construcției – locuințele noi, eficiente energetic, reduc costurile de întreținere și cresc atractivitatea pentru chiriași sau cumpărători ulteriori.

Prezența unor atracții naturale – proximitatea de un lac, o pădure sau o zonă protejată adaugă valoare constantă și reduce riscul de depreciere.

Existența unei comunități rezidențiale conturate – ansamblurile cu servicii proprii (pază, spații verzi amenajate, zone de agrement) tind să se aprecieze mai rapid decât locuințele izolate, fără facilități comune.

Momentul achiziției în ciclul de dezvoltare – cumpărarea în fazele incipiente ale unui proiect, înainte de finalizarea completă a infrastructurii, oferă cel mai mare potențial de câștig.

Randamentul unei case în zone periurbane depinde, în cele din urmă, de o combinație între prețul de achiziție, evoluția infrastructurii locale și atractivitatea naturală a zonei. Deși perioada medie de recuperare rămâne, în general, undeva între 10 și 18 ani pentru investițiile pe chirie, cumpărătorii care aleg proiecte bine poziționate, aproape de oraș, dar cu acces la natură, au șansa de a obține atât o creștere accelerată a valorii, cât și o lichiditate mai bună la revânzare.

Pentru cei care iau în calcul o astfel de achiziție, momentul optim rămâne cel de dinaintea finalizării infrastructurii majore din zonă, atunci când prețurile sunt încă accesibile, iar potențialul de creștere este maxim. Într-o piață în care cererea pentru spații verzi și liniște continuă să crească, investiția într-o locuință periurbană bine aleasă, mai ales una cu acces direct la o zonă naturală valoroasă, rămâne una dintre cele mai solide strategii pe termen mediu și lung din portofoliul imobiliar.