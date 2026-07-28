Un drum despre care s-a vorbit ani întregi intră într-o nouă etapă. Anunțul făcut de Radu Miruță

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat atribuirea contractului pentru proiectarea și execuția unui lot din Drumul Expres Filiași – Târgu Jiu.

Este vorba despre Lotul 6, segmentul dinspre Târgu Jiu al viitoarei șosele de mare viteză, pentru care a fost desemnat câștigător un constructor din Turcia, în asociere cu o companie din România.

„Veste uriașă pentru dezvoltarea rețelei de drumuri din sudul României: am deblocat astăzi, la Ministerul Transporturilor, proiectul drumului expres Târgu Jiu – Filiași. După 12 ani de promisiuni goale din partea PSD, în doar câteva săptămâni la Ministerul Transporturilor am deblocat acest proiect atât de important pentru întreaga regiune, despre care doar s-a vorbit, dar nu s-a făcut nimic. Acum câteva minute a fost atribuit contractul de proiectare și execuție pentru capătul dinspre Târgu Jiu al Drumului Expres Filiași – Târgu Jiu, Lotul 6. Ofertantul desemnat câștigător este asocierea Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (lider) – SC MIS GRUP SRL (Turcia – România), cu prețul de 1.998.077.020,68 lei, fără TVA”, a transmis ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Contractul are o valoare de aproape două miliarde de lei, fără TVA, iar atribuirea acestuia reprezintă etapa prin care proiectul intră în faza pregătirii lucrărilor. Semnarea documentelor este condiționată de finalizarea perioadei în care pot fi depuse eventuale contestații.

Potrivit informațiilor prezentate de ministru, durata estimată pentru realizarea proiectului este de 34 de luni. Din acest interval, 10 luni sunt alocate perioadei de proiectare, iar 24 de luni sunt prevăzute pentru execuția lucrărilor.

„Durata prevăzută pentru proiectarea și execuția lucrărilor este de 34 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Construirea drumului va începe din capătul de la Târgu Jiu, iar primul lot va ajunge până la Târgu Cărbunești, unde este asigurată conexiunea cu Drumul Județean 661. Acest lot are o lungime de aproximativ 19,25 km și presupune realizarea unui număr de 25 de lucrări de artă, printre care și un viaduct de o complexitate tehnică ridicată, respectiv viaductul de la km 96+359 al drumului expres, peste vale, cu o lungime de 644 m”, a mai informat Radu Miruță.

Lotul 6 al Drumului Expres Filiași – Târgu Jiu va avea aproximativ 19,25 kilometri și include 25 de lucrări de artă. Printre acestea se află un viaduct cu o lungime de 644 de metri, amplasat la kilometrul 96+359 al drumului expres, o structură menționată de ministru pentru complexitatea sa tehnică.

Proiectul este parte a dezvoltării infrastructurii rutiere din sudul României și urmărește realizarea unei conexiuni rapide între zona Filiași și municipiul Târgu Jiu. Prima etapă a lucrărilor este prevăzută să înceapă dinspre Târgu Jiu, iar traseul primului lot va ajunge până în zona Târgu Cărbunești.

Radu Miruță a precizat că atribuirea contractului reprezintă o etapă necesară înaintea începerii efective a lucrărilor, iar semnarea acestuia va avea loc după încheierea perioadei de contestații.

„Semnarea contractului se va putea face după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații. Este o reparație morală și o dreptate pentru un județ afectat de tranziția energetică și care are nevoie de investiții ca de aer. Iar primul pas sănătos pentru atragerea investițiilor este crearea infrastructurii. Ani la rând s-a vorbit despre acest drum. Diferența dintre vorbe și rezultate se măsoară în fapte”, a transmis Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, în postarea sa de pe social media.

Prin acest proiect, autoritățile urmăresc dezvoltarea infrastructurii de transport din regiune, iar lucrările pentru segmentul atribuit urmează să intre în etapa de proiectare după parcurgerea procedurilor administrative prevăzute.