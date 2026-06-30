Tunelul Robești intră într-o nouă etapă de construcție. Lucrările pe cea mai dificilă secțiune a Autostrăzii Sibiu–Pitești avansează, iar proiectul este urmărit și de NATO

Lucrările la Secțiunea 2 Boița – Cornetu a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) înregistrează un nou progres important. După finalizarea străpungerii ambelor galerii ale tunelului Robești, constructorul a trecut la lucrările de amenajare interioară, etapă esențială înainte ca viitorul tunel să poată fi echipat și dat în folosință.

În paralel, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că ritmul de execuție a crescut pe întregul lot montan Boița – Cornetu, chiar dacă lucrările nu pot fi desfășurate pe întreaga lungime a traseului din cauza faptului că Acordul Revizuit de Mediu nu a fost emis pentru toți cei peste 31 de kilometri ai secțiunii.

Totodată, importanța strategică a proiectului este confirmată și de interesul manifestat de NATO, reprezentanții Corpului Multinațional Sud-Est efectuând o vizită tehnică pe șantier.

CNAIR a publicat imagini din interiorul tunelului Robești, unul dintre cele șapte tuneluri care vor fi construite pe Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Potrivit companiei, după finalizarea excavațiilor și străpungerea ambelor galerii, constructorul se concentrează acum asupra lucrărilor care vor transforma structura brută într-un tunel rutier complet funcțional.

„Traversăm una dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură aflate în execuție din România. Tunelul Rrbești, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, poate fi parcurs deja de la un capăt la celălalt, după ce ambele galerii au fost străpunse. Urmează o nouă etapă importantă a lucrărilor: realizarea cămășuielii interioare din beton și montarea instalațiilor care vor transforma această galerie într-un tunel rutier modern și sigur. Imaginile surprind traversarea galeriei pe sensul Pitești – Sibiu, oferind o perspectivă asupra progresului înregistrat pe unul dintre cele mai complexe șantiere ale Autostrăzii Sibiu–Pitești”, a transmis CNAIR.

În prezent, stadiul fizic al tunelului Robești este de aproximativ 36%, iar echipele execută lucrări de hidroizolație și betonare a căptușelii interioare.

Pe porțiunile unde există autorizații de construire și avize de mediu, asocierea turcă Mapa – Cengiz continuă lucrările într-un ritm susținut.

Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, mobilizarea din șantier este una consistentă, iar evoluția lucrărilor este vizibilă.

„A crescut semnificativ progresul fizic al lucrărilor pe una dintre cele mai dificile secţiuni montane! Deşi nu a fost emis Acordul Revizuit de Mediu pentru toţi cei 31,33 km ai Secţiunii 2 (Boiţa-Cornetu), asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) este bine mobilizată în şantier, cu 650 de muncitori şi 200 de utilaje, pe sectoarele pe care se poate lucra”, arată Cristian Pistol.

În prezent, lucrările sunt desfășurate simultan la nouă viaducte și trei tuneluri – Balota, Robești și Boița 1.

La viaducte, unde gradul de execuție diferă în funcție de fiecare obiectiv, constructorii lucrează la fundații, elevații și suprastructuri, stadiile fizice fiind cuprinse între 14% și 87%.

Pe lângă Robești, constructorii avansează și la celelalte două tuneluri aflate în execuție.

La tunelul Balota, cu o lungime de aproximativ 500 de metri, lucrările sunt încă într-o fază incipientă, progresul fiind de aproximativ 3%. Constructorii lucrează la portalul de intrare și au excavat deja 27 de metri din galeria dreaptă.

În cazul tunelului Boița 1, care are două galerii cu lungimi de 264 și 247 de metri, gradul de execuție a ajuns la aproximativ 21%. Până în prezent au fost excavați 26 de metri în galeria dreaptă și 106 metri în cea stângă.

În același timp, pe întregul șantier sunt executate terasamente, excavații, lucrări de consolidare cu torcret și sisteme pentru evacuarea apelor pluviale.

Deși constructorul este mobilizat, CNAIR precizează că lucrările nu pot fi deschise pe toate fronturile deoarece încă lipsește documentul de mediu necesar pentru întreaga secțiune.

„Extinderea fronturilor de lucru depinde de eliberarea Acordului Revizuit de Mediu, document în absenţa căruia nu se pot emite Autorizaţiile de Construire pe întreg şantierul”, precizează oficialul CNAIR.

Secțiunea Boița – Cornetu are o lungime de 31,33 kilometri și reprezintă una dintre cele mai dificile porțiuni ale Autostrăzii Sibiu–Pitești, atât din cauza reliefului montan, cât și a numărului foarte mare de lucrări de artă.

Contractul are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

În aceeași zi, CNAIR a anunțat că șantierul Secțiunii 2 a fost vizitat de 30 de ofițeri ai Corpului Multinațional Sud-Est de la Sibiu, specializați în logistică, infrastructură și contractare.

Vizita a avut caracter tehnic și de documentare, reprezentanții NATO analizând atât lucrările executate, cât și caracteristicile viitoarelor structuri.

Potrivit CNAIR, oficialii Alianței au inspectat zonele Boița, Câineni și Robești și au participat la discuții tehnice organizate împreună cu reprezentanții constructorului.

„Documentarea reprezentanţilor Corpului Multinaţional Sud-Est de la Sibiu în şantierul Secţiunii 2 a vizat înţelegerea parametrilor structurali şi a claselor de încărcare utilizate în proiectarea lucrărilor de artă (poduri şi viaducte majore), precum şi corelarea acestora cu clasele militare de încărcare (MLC) specifice tehnicii militare”, se arată în comunicatul CNAIR.

În plus, militarii au analizat caracteristicile geometrice și gabaritul celor trei tuneluri aflate în execuție, informații importante pentru eventualele transporturi militare de mari dimensiuni.

Secțiunea 2 Boița – Cornetu este considerată cea mai dificilă porțiune a Autostrăzii Sibiu–Pitești și una dintre cele mai complexe investiții de infrastructură rutieră realizate vreodată în România.

Pe cei 31,33 kilometri vor fi construite șapte tuneluri, cu o lungime cumulată de aproximativ cinci kilometri, precum și 24 de poduri și 24 de viaducte, care însumează aproximativ 11 kilometri.

După finalizarea întregii Autostrăzi Sibiu–Pitești, România va avea pentru prima dată o legătură rutieră continuă peste Munții Carpați pe coridorul european care unește vestul țării de Portul Constanța. Traseul va conecta Banatul, Transilvania, Muntenia și Dobrogea printr-o infrastructură de mare viteză, reducând timpii de transport și având, în același timp, o importanță strategică atât pentru economia națională, cât și pentru mobilitatea militară pe flancul estic al NATO.