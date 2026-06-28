CNAIR impune noi restricții de circulație. Cine nu va putea circula luni și marți între orele 12:00 și 20:00

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat noi restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj, în contextul valului de caniculă care afectează România. Măsura va fi aplicată luni, 29 iunie, și marți, 30 iunie 2026, în intervalul orar 12:00 – 20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din 35 de județe aflate sub avertizări de temperaturi extreme.

Restricțiile vizează autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și au fost decise pentru protejarea infrastructurii rutiere în condițiile temperaturilor foarte ridicate prognozate de meteorologi.

Potrivit companiei, măsura va fi aplicată în județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

Decizia a fost luată după emiterea avertizărilor de Cod galben, Cod portocaliu și Cod roșu de caniculă de către Administrația Națională de Meteorologie.

Compania precizează că măsura urmărește protejarea carosabilului în perioadele cu temperaturi extreme, când asfaltul este mult mai vulnerabil la deformări provocate de traficul greu.

„Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu – val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme. Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, transmite CNAIR.

Compania amintește că restricțiile sunt aplicate în baza prevederilor articolului 44 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Interdicția nu se aplică tuturor vehiculelor de mare tonaj. Sunt exceptate transporturile considerate esențiale sau de interes public.

Printre acestea se numără transportul de persoane, transportul animalelor vii și al produselor perisabile de origine animală și vegetală, intervențiile în caz de forță majoră, transporturile funerare și cele poștale, transportul echipamentelor de prim ajutor, distribuția de carburanți, transporturile de mărfuri cu temperatură controlată, tractările de vehicule avariate și distribuirea de apă și alimente în zone calamitate.

De asemenea, restricțiile nu se aplică vehiculelor specializate pentru salubrizare, transporturilor de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, produselor provenite din exploatații agricole, transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale, transporturilor realizate în cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR), precum și transporturilor de produse alimentare.

Compania precizează că, pe durata restricțiilor, vor putea circula și utilajele proprii ale CNAIR, cele aparținând firmelor care execută lucrări și servicii pentru companie, precum și utilajele utilizate la lucrările pentru Magistrala 6 de metrou din București.

Autoritățile recomandă transportatorilor să își planifice din timp traseele și intervalele de deplasare, pentru a evita blocajele și sancțiunile care pot apărea în cazul nerespectării restricțiilor impuse pe fondul caniculei.