Bătălia pentru șefia marilor companii de transport începe: Ministerul caută profesioniști pentru CNIR, CNAIR, CFR și Metrorex

Cine va conduce companiile care gestionează infrastructura strategică de transport a României? Ministerul Transporturilor începe selecția pentru CNIR, CNAIR, CFR SA, CFR Călători și Metrorex și anunță criterii axate pe competență, performanță și interes public. Oficialii fac apel la profesioniști să intre în cursa pentru conducerea unor instituții cu impact major asupra românilor.

Ministerul Transporturilor lansează procedurile pentru selecția conducerilor a cinci companii strategice din domeniul transporturilor: Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), CFR SA, CFR Călători și Metrorex. Anunțul a fost făcut sâmbătă, 8 august, de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Cosma a anunțat că, împreună cu ministrul Transporturilor, Radu Miruță, sunt lansate procedurile pentru selecția conducerilor celor cinci companii. Potrivit acestuia, România are nevoie de profesioniști la conducerea companiilor strategice de transport, care administrează infrastructuri și resurse publice de importanță majoră.

Secretarul de stat a subliniat că procesul de selecție trebuie să conducă la numirea unor persoane competente, nu a unor oameni desemnați politic pentru a servi interese de grup, în detrimentul interesului public.

Potrivit lui Cosma, Ministerul Transporturilor se va asigura că cerințele pentru viitoarele conduceri ale celor cinci companii sunt orientate către interesul public. Printre obiectivele urmărite se numără protejarea și întreținerea corespunzătoare a infrastructurilor administrate, precum și dezvoltarea rapidă și de calitate a marilor proiecte de infrastructură de transport.

De asemenea, viitoarele conduceri ar trebui să urmărească formarea unei resurse umane eficiente, profesioniste și responsabile, precum și respectarea banului public și toleranța zero față de risipă.

Managementul celor cinci companii ar urma să fie bazat pe performanță, responsabilitate și rezultate, și nu pe relații politice sau pe direcționarea resurselor către interese de grup. În același timp, Ministerul Transporturilor pune accent pe respectul față de românii care plătesc taxe și impozite și care așteaptă servicii publice de calitate.

Cosma a făcut un apel către profesioniștii din transporturi, infrastructură, management, administrație și alte domenii relevante să participe la procedurile de selecție.

El a arătat că implicarea oamenilor competenți, dedicați și perseverenți poate contribui la schimbarea în bine a României și a susținut că este nevoie de persoane care să vină să construiască, să repare, să eficientizeze și să livreze rezultate. În viziunea sa, românii își doresc să circule pe drumuri și căi ferate moderne și bine întreținute, să beneficieze de trenuri bune, de un metrou sigur și de o infrastructură adaptată nevoilor unei economii moderne.

Secretarul de stat a transmis că, dincolo de infrastructură și servicii, cetățenii așteaptă să vadă că statul român își îndeplinește responsabilitățile pentru care este finanțat prin taxele și impozitele plătite de populație. În acest context, Cosma i-a îndemnat pe profesioniștii care consideră că pot contribui la conducerea companiilor strategice de transport să se înscrie în procedurile de selecție, argumentând că România are nevoie de expertiza și implicarea lor.