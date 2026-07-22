Horațiu Cosma anunță reguli noi pentru CFR SA. Contractul introduce criterii stricte pentru finanțare și performanță

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat finalizarea negocierilor cu CFR SA pentru Contractul de Activitate și Performanță 2026–2030. Documentul stabilește condițiile în care administratorul infrastructurii feroviare va primi finanțare de la stat și obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească în schimbul fondurilor publice. Potrivit oficialului, noul contract introduce indicatori de performanță, reguli de transparență și mecanisme de control care urmează să fie aprobate prin Hotărâre de Guvern.

Horațiu Cosma a transmis că negocierile pentru Contractul de Activitate și Performanță aferent perioadei 2026–2030 au fost încheiate, iar documentul stabilește atât nivelul finanțării acordate CFR SA, cât și obligațiile pe care compania trebuie să le respecte pentru utilizarea banilor publici.

Secretarul de stat susține că forma finală a contractului a fost modificată față de varianta inițială propusă, fiind introduse prevederi menite să protejeze investițiile realizate în infrastructura feroviară și să condiționeze finanțarea de rezultate concrete. Oficialul afirmă că documentul urmărește limitarea degradării rețelei, creșterea transparenței și evaluarea permanentă a performanței companiei.

„Reguli noi la calea ferată: contract de performanță, nu doar pe hârtie! Am finalizat negocierile cu CFR SA pentru Contractul de Activitate și Performanță 2026-2030 – documentul care stabilește ce primește compania de la stat și, mai ales, ce datorează în schimb românilor. Nu am acceptat pur și simplu prima formă propusă. Am mers rând cu rând prin contract și am introdus, în premieră, principii de bun-simț și de grijă față de banul public”, a scris Horațiu Cosma.

Contractul stabilește ținte pentru infrastructura modernizată, bonusurile conducerii și utilizarea sistemului ERTMS

Potrivit explicațiilor prezentate de secretarul de stat, unul dintre obiectivele principale este protejarea coridoarelor feroviare modernizate cu fonduri europene și naționale.

Astfel, pentru liniile Curtici–Arad–Simeria, București–Constanța și București–Predeal sunt introduse, pentru prima dată, ținte anuale obligatorii privind reducerea restricțiilor de viteză. Totodată, cel puțin 30% din fondurile destinate întreținerii vor trebui direcționate către aceste tronsoane.

Oficialul precizează că noul contract interzice creșterea gradului de indisponibilitate a liniilor feroviare peste nivelul înregistrat în 2025 și stabilește termene ferme pentru punerea în exploatare comercială a sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS/ETCS. Prima secțiune vizată este Curtici–Simeria, până la 31 decembrie 2026, urmând ca ulterior sistemul să fie implementat și pe ruta București–Constanța.

În același timp, criteriile de acordare a bonusurilor pentru conducerea companiei sunt înăsprite. Conducerea va primi bonusurile integrale doar dacă atinge minimum 95% din obiectivele stabilite. Dacă nivelul de realizare scade sub 80%, va fi declanșat un audit extern obligatoriu, iar sub pragul de 60% bonusurile vor fi eliminate, urmând să fie impus un plan de redresare de către Ministerul Transporturilor.

„Performanța se plătește, neperformanța nu. Bonusurile integrale ale conducerii se acordă doar la minimum 95% din obiective – până acum pragul era 80%. Sub 80% – audit extern obligatoriu; sub 60% – zero bonusuri și plan de redresare impus de minister”, a mai spus Cosma.

Conform informațiilor prezentate de Horațiu Cosma, contractul introduce obligația publicării lunare a listei restricțiilor de viteză, împreună cu cauzele și termenele estimate pentru eliminarea acestora. De asemenea, situația reală a infrastructurii, inclusiv necesarul de finanțare și lucrările restante, va deveni anexă la contract și va fi actualizată anual.

Documentul mai prevede introducerea contabilității pe fiecare secție de cale ferată, astfel încât autoritățile să poată evalua costurile și veniturile generate de fiecare linie. În plus, contractele de investiții cu o valoare mai mare de 50 de milioane de lei vor fi monitorizate prin termene obligatorii de reacție și raportări trimestriale către minister.

Totodată, administratorul infrastructurii va participa la procesul european de benchmarking PRIME și va realiza audituri organizaționale independente, urmând ca rezultatele să fie făcute publice anual. Operatorii feroviari vor fi consultați în fiecare an cu privire la calitatea infrastructurii, iar întârzierile generate de starea rețelei vor intra în mecanismul contractual de performanță.

„Contractele mari de investiții – ținute în frâu. Termene ferme de reacție (15, respectiv 45 de zile) și raportare trimestrială către minister pentru fiecare contract de peste 50 de milioane de lei. CFR intră în liga europeană a comparațiilor. Audit organizațional independent și participare la benchmarking-ul PRIME al administratorilor de infrastructură din UE, cu publicarea anuală a poziției României”, mai spune el.

În ceea ce privește legătura feroviară dintre Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă, aceasta va beneficia de standarde contractuale dedicate privind disponibilitatea infrastructurii, fără introducerea unor noi restricții de viteză, iar lucrările de mentenanță vor fi programate exclusiv pe timpul nopții.