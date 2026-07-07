Autostrada A10 nu ar trebui închisă pe 17 kilometri. Horațiu Cosma contestă planul CNAIR

Situația de pe Autostrada A10 Sebeș – Turda provoacă noi discuții după degradările apărute pe un sector al șoselei de mare viteză. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, respinge varianta devierii traficului pe drumul național și susține că există o soluție tehnică prin care circulația poate fi menținută pe autostradă. Propunerea a fost transmisă Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Poliției Române, urmând să fie analizată din perspectiva siguranței rutiere.

Autostrada A10 Sebeș – Turda ar putea rămâne deschisă circulației chiar și în zona afectată de degradările recente, susține secretarul de stat Horațiu Cosma. Acesta afirmă că, în opinia sa, menținerea traficului pe autostradă trebuie să reprezinte prima opțiune analizată atunci când există soluții care permit desfășurarea circulației în condiții de siguranță.

Potrivit acestuia, CNAIR propune închiderea sensului de mers către Turda și devierea circulației pe drumul național paralel, pe o distanță de aproximativ 17 kilometri, între nodurile rutiere Unirea și Turda. Horațiu Cosma consideră însă că această variantă nu este cea mai potrivită pentru participanții la trafic.

„Șoferii care circulă pe Autostrada Sebeș – Turda nu trebuie deviați pe drumul național. Există soluții civilizate pentru menținerea traficului pe autostradă. În urma degradărilor apărute pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, CNAIR propune închiderea sensului de mers spre Turda și devierea traficului pe drumul național paralel pe circa 17km, între nodurile rutiere Unirea și Turda. Nu sunt de acord cu această soluție. Atunci când există posibilitatea menținerii traficului pe autostradă în condiții de siguranță, aceasta trebuie să fie prima opțiune analizată. Scoaterea traficului de pe autostradă pentru aproximativ 17 km înseamnă timpi mai mari de deplasare, disconfort pentru șoferi și riscuri suplimentare de accidente”, a spus secretarul de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma.

Horațiu Cosma afirmă că a înaintat către CNAIR și Poliția Română o alternativă care, în opinia sa, ar permite păstrarea circulației pe autostradă și limitarea restricțiilor exclusiv în zona afectată de alunecarea terenului.

Potrivit oficialului, propunerea vizează devierea traficului pe sensul opus de mers și organizarea circulației în regim bidirecțional pe o distanță de aproximativ 2,5 kilometri. Din punct de vedere tehnic, soluția presupune amenajarea unei traversări mediane în dreptul kilometrului 67,5 al autostrăzii și utilizarea zonei cu parapet median demontabil de la kilometrul 65, aflată în perimetrul afectat.