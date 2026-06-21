Când se deschid primii kilometri de autostradă în 2026: Autostrada Transilvania va fi circulabilă pe un sector cu viaducte cu o lungime de peste 3 kilometri și înălțimi de până la 50 de metri

Un nou segment din Autostrada Transilvania este aproape de deschiderea circulației, după finalizarea unor lucrări complexe desfășurate în județul Sălaj. Autoritățile estimează că cei 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului vor fi dați în trafic în luna iulie, după recepția lucrărilor și finalizarea verificărilor tehnice. Sectorul este considerat unul dintre cele mai dificile de pe traseul A3, din cauza reliefului și a lucrărilor de infrastructură executate. Anunțul a fost făcut duminică, 21 iunie, de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.

Autostrada Transilvania este pregătită pentru prima inaugurare din 2026, odată cu apropierea finalului lucrărilor pe sectorul de 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului. Tronsonul din județul Sălaj este considerat unul dintre cele mai dificile realizate până acum pe A3, atât din punct de vedere tehnic, cât și al complexității soluțiilor de construcție adoptate.

Anunțând apropiata deschidere a circulației, Horațiu Cosma a subliniat amploarea lucrărilor executate pe acest segment.

„După ani de provocări tehnice și numeroase întârzieri, Autostrada Transilvania se apropie de o bornă importantă. În luna iulie vom deschide circulația pe cei 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului, un sector relativ scurt ca lungime, dar unul dintre cele mai dificile construite până acum pe A3”, a precizat duminică, 21 iunie, Horațiu Cosma, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit oficialului, sectorul traversează o zonă deluroasă care a impus realizarea unor lucrări de anvergură. Printre acestea se numără viaducte cu o lungime totală de peste trei kilometri și înălțimi care ajung la 50 de metri, peste cinci milioane de metri cubi de excavații, aproximativ patru kilometri de ziduri de sprijin, precum și numeroase sisteme de consolidare și drenaj destinate stabilizării terenului.

Lucrările sunt finanțate prin Programul Transport 2021-2027 și sunt executate de asocierea UMB, contractul având o valoare actualizată de 836 de milioane de lei, fără TVA.

Un element esențial pentru funcționarea noului sector al autostrăzii îl reprezintă Nodul Rutier Românași, unde constructorul lucrează în prezent la ultimele intervenții necesare înainte de recepția obiectivului.

Acest nod rutier va asigura legătura cu DN1F și DJ108A, oferind comunităților locale acces direct la noua infrastructură și contribuind la funcționalizarea secțiunilor de autostradă dintre Nădășelu și Poarta Sălajului.

Referindu-se la stadiul actual al lucrărilor, Horațiu Cosma a precizat că echipele de pe șantier intervin pentru finalizarea ultimelor detalii și pentru remedierea problemelor apărute pe traseu.

„În aceste zile, constructorul român finalizează ultimele lucrări la nodul rutier Românași și remediază ultima alunecare de teren apărută pe un debleu al autostrăzii. În paralel, specialiștii CESTRIN au început testele și verificările necesare, urmând ca în luna iulie să aibă loc recepția la terminarea lucrărilor și deschiderea circulației”, a mai adăugat Horațiu Cosma.

În perioada următoare, specialiștii Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică vor continua verificările și testele de siguranță, acestea fiind etape obligatorii înainte de deschiderea traficului.

Pe sectorul următor al Autostrăzii Transilvania, între Zimbor și Nădășelu, constructorii lucrează simultan la mai multe obiective importante, inclusiv la noile viaducte de la Nădășelu și Mihăiești.

Pe șantier sunt executate umpluturile necesare la rampele podurilor, se desfășoară lucrări de consolidare în zonele afectate de alunecări de teren, se așterne asfalt și sunt montate elementele de siguranță rutieră.

Conform estimărilor actuale, compania românească UMB va finaliza lucrările principale de pe sectorul său în luna august. Deschiderea completă a circulației depinde însă și de constructorul turc Ozaltin, care realizează viaductele necesare pentru evitarea zonelor instabile din punct de vedere geologic.

Prezentând calendarul estimat pentru finalizarea întregului tronson, oficialul din Ministerul Transporturilor a afirmat că anul în curs ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante pentru dezvoltarea A3.

„Estimarea actuală este că antreprenorul român va finaliza lucrările principale pe sectorul său în luna august, iar până la sfârșitul anului constructorul turc va finaliza și el noile viaducte, astfel încât să putem deschide circulația pe întregul tronson. Anul 2026 va fi, fără îndoială, unul dintre cei mai buni ani din istoria Autostrăzii Transilvania”, a precizat oficialul de la Ministerul Transporturilor.

Potrivit estimărilor prezentate de autorități, în 2026 ar urma să fie deschiși aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Proiectul rămâne însă dependent și de finalizarea sectorului din zona Zalăului, unde va fi construit viitorul Tunel Meseș, proiectat să devină cel mai lung tunel rutier din România.