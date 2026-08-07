ANPC a dat amenzi de peste 3 milioane de lei în cinci zile. Ce nereguli au fost descoperite în urma controalelor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat controale la nivel național în perioada 3–7 august, verificând siguranța produselor și serviciilor oferite consumatorilor. În urma acțiunilor, au fost aplicate sute de sancțiuni, iar produse neconforme au fost retrase de la comercializare.

În perioada 3–7 august 2026, ANPC a efectuat controale la nivel național pentru verificarea respectării legislației privind siguranța produselor și condițiile de prestare a serviciilor.

În urma verificărilor, comisarii au aplicat:

611 amenzi contravenționale, în valoare de peste 3 milioane de lei;

478 de avertismente;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 114.000 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 85.000 de lei;

suspendarea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 11 operatori economici.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 3,8 milioane de lei.

Printre cele mai importante abateri constatate de inspectorii ANPC s-au numărat produse alimentare cu termenul de valabilitate depășit, carne și produse din carne cu acumulări de lichid sangvinolent în ambalaj, precum și pește cu modificări evidente de aspect, textură și miros.

Comisarii au mai descoperit nerespectarea temperaturilor de depozitare pentru carne, sosuri, ciocolată și produse pe bază de cacao, carne cu depuneri importante de gheață, produse vegetale depreciate și alimente fără elementele necesare pentru asigurarea trasabilității.

De asemenea, au fost constatate diferențe între prețurile afișate la raft și cele înscrise pe bonurile fiscale.

Controalele au scos la iveală și numeroase probleme privind condițiile de igienă și siguranță.

Inspectorii au identificat agregate frigorifice cu elemente deteriorate și depuneri masive de gheață și impurități, ustensile și echipamente cu urme de rugină, resturi alimentare și depuneri de arsură, precum și blocuri alimentare întreținute necorespunzător, cu grăsime acumulată și instalații electrice neizolate.

În cazul piscinelor și spațiilor de agrement au fost constatate degradări structurale, elemente metalice deteriorate, lipsa unor componente și deficiențe care puteau reprezenta un risc de accidentare pentru utilizatori.

Totodată, în saloanele verificate au fost găsite ustensile cu un grad ridicat de uzură și depuneri consistente de impurități.

Vineri, ANPC a anunțat că cinci echipe de comisari au verificat 54 de operatori economici care desfășoară activități în cadrul festivalului Untold 2026, organizat la Cluj-Napoca.

Potrivit instituției, verificările au vizat atât operatorii economici, cât și aspectele organizatorice ale evenimentului.

„Acțiunile de control nu au dezvăluit abateri majore. Acțiunile de verificare ale ANPC vor continua pe parcursul evenimentului”, a transmis Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Festivalul Untold 2026 se desfășoară până pe 9 august, iar printre artiștii anunțați pentru această ediție se numără Zara Larsson, Lewis Capaldi, Martin Garrix și Flo Rida.