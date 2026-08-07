Senatul SUA a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate exporturile de petrol și gaz, dar și țările care le cumpără

Senatul Statelor Unite a aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează în principal sectorul energetic și veniturile folosite pentru finanțarea războiului din Ucraina. Proiectul de lege trebuie să treacă și de Camera Reprezentanților înainte de a deveni lege.

Senatorii americani au adoptat vineri, cu o foarte largă majoritate, un nou proiect de lege care introduce sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

Textul urmează să fie analizat și de Camera Reprezentanților, însă votul este așteptat abia în luna septembrie, după încheierea vacanței parlamentare.

Președintele Comisiei pentru afaceri externe din Senatul SUA, republicanul Jim Risch, a declarat înaintea votului că noua lege poate contribui la apropierea sfârșitului conflictului din Ucraina.

Acesta a susținut că măsurile vor avea un impact care depășește efectele de pe câmpul de luptă, deoarece vor reduce fluxurile financiare care alimentează mașina de război a Rusiei.

Proiectul de lege prevede impunerea unor taxe vamale de 500% pentru importurile provenite din Rusia, inclusiv pentru petrol și gaze naturale.

Totodată, documentul introduce taxe vamale de 100% pentru principalele cinci state care importă petrol și gaze rusești, printre acestea fiind menționate China și India.

Pe lângă măsurile economice, legea prevede noi sancțiuni împotriva președintelui rus Vladimir Putin și a altor oficiali de rang înalt.

Un element nou al proiectului este includerea așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, formată din nave folosite pentru transportul petrolului și al altor mărfuri, prin care Moscova încearcă să ocolească embargourile occidentale impuse după invadarea Ucrainei în 2022.

Inițiatorii consideră că limitarea activității acestor nave ar putea reduce capacitatea Rusiei de a-și continua exporturile energetice.

Legea a fost denumită în onoarea senatorului republican Lindsey Graham, care a murit pe 11 iulie și care a susținut constant introducerea unor sancțiuni mai dure împotriva Moscovei.

Cu o zi înainte de decesul său, acesta anunțase, alături de senatori republicani și democrați, că obținuse acordul Casei Albe pentru promovarea măsurilor privind sectorul energetic rus, inițiative care fuseseră blocate anterior.

Sora sa, Darline Graham, care i-a preluat mandatul în Senat, a declarat că adoptarea definitivă a legii va reprezenta un omagiu adus fratelui său și va lovi Rusia în zona cea mai sensibilă din punct de vedere economic.

Ea a afirmat că proiectul îi obligă pe principalii parteneri comerciali ai Rusiei să aleagă între relațiile economice cu Statele Unite și continuarea achizițiilor de energie rusească la preț redus.

La rândul său, senatoarea democrată Jeanne Shaheen a declarat că președintele rus Vladimir Putin răspunde doar la presiune și a apreciat că noul pachet de sancțiuni reprezintă una dintre cele mai importante oportunități pentru a slăbi capacitatea Rusiei de a continua războiul și pentru a o determina să revină la masa negocierilor.