MAE a emis o avertizare pentru românii care se află sau călătoresc în Japonia. Taifunul Dolphin aduce rafale puternice de vânt și precipitații abundente

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Japonia, în contextul apropierii taifunului Dolphin. Potrivit instituției, în perioada 7-12 august 2026 este în vigoare o avertizare meteo pentru arhipelagul Okinawa și Insulele Ryukyu, unde sunt prognozate rafale puternice de vânt și precipitații abundente.

MAE informează că fenomenul meteorologic afectează zona insulelor din sudul Japoniei, iar companiile aeriene au anulat zborurile în regiunile afectate de taifun.

În aceste condiții, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să manifeste precauție și să respecte indicațiile autorităților locale.

Pentru asistență consulară, cetățenii români pot contacta Ambasada României în Japonia la numerele de telefon +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431 și +81 (0)3 3479 0432. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, persoanele care se confruntă cu o situație dificilă, specială sau cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet https://tokyo.mae.ro și www.mae.ro și reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi utile pentru călătorii. Utilizatorii Android o pot descărca de AICI, iar utilizatorii iOS o pot descărcat de AICI.

Taifunul de categoria 1 a fost însoțit de vânturi susținute de până la 144 km/h, iar rafalele au atins 198 km/h, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze (JMA). Sistemul se apropia de un lanț de insule situat între regiunea Kyushu și prefectura Okinawa, unde meteorologii au avertizat că fenomenele extreme s-ar putea intensifica.

Autoritățile japoneze au emis ordine de evacuare pentru aproximativ 260.000 de locuitori din prefecturile Kagoshima și Okinawa. Decizia a fost luată pentru a reduce riscurile generate de vânturile puternice și de precipitațiile abundente prognozate pentru următoarele ore.

În paralel, producătorul auto Toyota a suspendat vineri activitatea la nouă fabrici, din cauza condițiilor meteorologice și a măsurilor de siguranță aplicate în zonele afectate.