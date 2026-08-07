Varianta Ocolitoare a Bacăului se închide timp de două săptămâni. Traficul, deviat pentru lucrările la Autostrada A7

Șoferii care tranzitează zona Bacăului trebuie să se pregătească pentru restricții importante de circulație. Varianta Ocolitoare a municipiului, parte a Autostrăzii A7, va fi închisă temporar pentru realizarea racordurilor cu noile tronsoane aflate în construcție.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că Varianta Ocolitoare a Bacăului va fi închisă circulației în perioada 17 – 31 august 2026, pentru realizarea racordării cu noile tronsoane aflate în execuție ale Autostrăzii Moldovei (A7).

Măsura va fi aplicată la solicitarea antreprenorului, în baza avizelor emise anterior de CNAIR și Inspectoratul General al Poliției Române.

Închiderea temporară va afecta întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, de la intrarea în municipiu dinspre Nicolae Bălcescu, la intersecția cu DN 2 (km 279+650), până la capătul nordic dinspre Bogdan Vodă, la intersecția cu DN 2 (km 296+400).

Pe durata lucrărilor, circulația rutieră va fi redirecționată pe DN 2, prin municipiul Bacău.

Autoritățile îi avertizează pe șoferi că această modificare poate genera aglomerație și timpi mai mari de deplasare și recomandă planificarea din timp a rutelor.

„Traficul rutier în perioada lucrărilor se va desfășura pe DN 2, în traversarea municipiului Bacău”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Instituția face apel la înțelegerea participanților la trafic și recomandă evitarea, pe cât posibil, a zonelor care ar putea deveni congestionate în perioada restricțiilor.

Potrivit autorităților, închiderea temporară este necesară pentru continuarea lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din regiunea Moldovei.

Constructorul este mobilizat în prezent pentru finalizarea ultimului lot al secțiunii A7 Focșani – Bacău, între Răcăciuni și municipiul Bacău, precum și pentru execuția celor trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani.

CNAIR reamintește că Autostrada A7 reprezintă un proiect strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din Moldova și precizează că restricțiile temporare sunt necesare pentru integrarea noilor tronsoane în rețeaua existentă.