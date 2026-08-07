Varianta Ocolitoare a Bacăului se închide timp de două săptămâni. Traficul, deviat pentru lucrările la Autostrada A7
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Șoferii care tranzitează zona Bacăului trebuie să se pregătească pentru restricții importante de circulație. Varianta Ocolitoare a municipiului, parte a Autostrăzii A7, va fi închisă temporar pentru realizarea racordurilor cu noile tronsoane aflate în construcție.
Varianta Ocolitoare a Bacăului va fi închisă între 17 și 31 august pentru lucrările la Autostrada Moldovei
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că Varianta Ocolitoare a Bacăului va fi închisă circulației în perioada 17 – 31 august 2026, pentru realizarea racordării cu noile tronsoane aflate în execuție ale Autostrăzii Moldovei (A7).
Măsura va fi aplicată la solicitarea antreprenorului, în baza avizelor emise anterior de CNAIR și Inspectoratul General al Poliției Române.
Închiderea temporară va afecta întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, de la intrarea în municipiu dinspre Nicolae Bălcescu, la intersecția cu DN 2 (km 279+650), până la capătul nordic dinspre Bogdan Vodă, la intersecția cu DN 2 (km 296+400).
Traficul va fi deviat pe DN 2, prin municipiul Bacău
Pe durata lucrărilor, circulația rutieră va fi redirecționată pe DN 2, prin municipiul Bacău.
Autoritățile îi avertizează pe șoferi că această modificare poate genera aglomerație și timpi mai mari de deplasare și recomandă planificarea din timp a rutelor.
„Traficul rutier în perioada lucrărilor se va desfășura pe DN 2, în traversarea municipiului Bacău”, au transmis reprezentanții CNAIR.
Instituția face apel la înțelegerea participanților la trafic și recomandă evitarea, pe cât posibil, a zonelor care ar putea deveni congestionate în perioada restricțiilor.
Constructorul lucrează la ultimele tronsoane dintre Focșani, Bacău și Pașcani
Potrivit autorităților, închiderea temporară este necesară pentru continuarea lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din regiunea Moldovei.
Constructorul este mobilizat în prezent pentru finalizarea ultimului lot al secțiunii A7 Focșani – Bacău, între Răcăciuni și municipiul Bacău, precum și pentru execuția celor trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani.
CNAIR reamintește că Autostrada A7 reprezintă un proiect strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din Moldova și precizează că restricțiile temporare sunt necesare pentru integrarea noilor tronsoane în rețeaua existentă.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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