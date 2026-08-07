Trotinetele electrice, interzise în parcurile din Sectorul 1. Cei care nu respectă regula riscă până la 5.000 de lei amendă

Trotinetele electrice nu mai pot fi folosite în parcurile administrate de Primăria Sectorului 1 din București. Măsura a intrat în vigoare de vineri și vine pe fondul preocupărilor privind siguranța pietonilor, în special a copiilor și a persoanelor vârstnice.

Începând de vineri, utilizarea trotinetelor electrice este interzisă în toate parcurile administrate de Primăria Sectorului 1 din București.

Persoanele care încalcă această regulă riscă amenzi de până la 5.000 de lei, potrivit Adevărul.

Autoritățile au luat această decizie în contextul numeroaselor reclamații privind riscurile pe care le reprezintă trotinetele electrice pentru pietoni, în special pentru copii și persoanele în vârstă.

Problema este semnalată și în Sectorul 3, unde comunitatea civică din Parcul IOR a inițiat o petiție online, preluată ulterior și de asociația Declic.

Semnatarii solicită interzicerea trotinetelor electrice și a bicicletelor cu motor pe aleile parcului, susținând că acestea circulă adesea cu viteze ridicate printre pietoni și cresc riscul producerii unor accidente.

Demersul vine după un incident produs recent în Parcul IOR, unde un bărbat în vârstă a fost lovit de o trotinetă electrică. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

Potrivit legislației în vigoare, trotinetele electrice trebuie conduse pe pistele special amenajate pentru biciclete. În lipsa acestora, ele pot circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru autovehicule este de 50 km/h.

Locuitorii susțin însă că, în practică, aceste reguli sunt încălcate frecvent, iar utilizatorii aleg să circule prin parcuri, printre pietoni.

Expertul în siguranță rutieră Valentin Ciobanu avertizează că impactul unei trotinete electrice poate fi foarte periculos, mai ales la viteze ridicate.

Acesta a explicat că, deși trotineta are o suprafață de contact redusă, forța de impact este foarte mare și a comparat efectul unei lovituri cu diferența dintre impactul cu un zid și cel cu vârful unui cui, la aceeași viteză. Specialistul a mai arătat că trotinetele electrice închiriate sunt folosite frecvent pentru distracție și consideră că este nevoie de mai multă educație rutieră.

În timp ce o parte dintre locuitori susțin că interzicerea trotinetelor electrice în parcuri este cea mai bună soluție pentru protejarea pietonilor, alții consideră că problema nu este mijlocul de transport în sine, ci lipsa respectării regulilor de circulație.

Petiția privind Parcul IOR rămâne deschisă, iar inițiatorii solicită autorităților locale să adopte o măsură similară celei deja aplicate în Sectorul 1, pentru creșterea siguranței în zonele destinate pietonilor.