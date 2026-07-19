Ce nu ai voie să faci în spațiul public? Este complet interzis la oraș și la sat

Ce nu ai voie să faci în spațiul public? Un gest pe care îl consideri banal te poate costa sute, mii sau chiar zeci de mii de lei. De la fumatul în locuri nepermise până la transportul animalelor, legislația prevede sancțiuni dure pe care mulți români încă nu le cunosc.

În România, legislația impune o serie de reguli stricte privind comportamentul în spațiul public, iar nerespectarea acestora poate atrage sancțiuni considerabile. Consumul de alcool este permis doar pe terasele autorizate, fiind interzis pe străzi, în parcuri, în mijloacele de transport în comun sau în fața magazinelor. Persoanele care încalcă această prevedere riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei.

Reguli similare se aplică și în cazul fumatului și utilizării țigărilor electronice. Acestea sunt interzise în toate spațiile publice închise și în stațiile pentru transportul public. De asemenea, fumatul și vaping-ul nu sunt permise nici în aer liber, dacă persoana se află în imediata apropiere a unităților de învățământ sau a locurilor de joacă. În aceste situații, amenzile pentru persoanele fizice sunt cuprinse între 100 și 500 de lei.

Protejarea liniștii publice reprezintă o altă prioritate a autorităților. În zonele rezidențiale, intervalele orare 22:00–08:00 și 13:00–14:00 sunt destinate odihnei, iar tulburarea liniștii în aceste perioade, inclusiv prin utilizarea sistemelor audio la volum ridicat, poate fi sancționată cu amenzi de până la 1.500 de lei.

Totodată, legislația sancționează ferm nerespectarea normelor de curățenie. Aruncarea deșeurilor pe domeniul public, inclusiv a mucurilor de țigară, poate fi depistată cu ajutorul sistemelor de supraveghere video și sancționată conform legii. Abandonarea deșeurilor în locuri nepermise poate atrage amenzi cuprinse între 30.000 și 45.000 de lei pentru persoanele fizice, iar aruncarea resturilor sau a chiștoacelor din autoturism se pedepsește cu amenzi de până la 5.000 de lei. În mediul urban, nerespectarea obligației de colectare selectivă a deșeurilor poate fi sancționată cu amenzi între 500 și 1.000 de lei, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale.

Circulația trotinetelor electrice este reglementată prin norme clare, iar utilizatorii trebuie să respecte o serie de obligații. Purtarea căștii de protecție este obligatorie pentru persoanele sub vârsta prevăzută de lege, iar parcarea trotinetelor pe trotuare, în locuri nepermise, este interzisă. De asemenea, trotinetele electrice care depășesc masa de 25 kg sau viteza maximă de 25 km/h trebuie să fie asigurate printr-o poliță RCA. Lipsa acestei asigurări poate atrage o amendă de aproximativ 1.000 de lei și reținerea vehiculului. Totodată, circulația pe trotuar în zonele unde există piste pentru biciclete și trotinete este sancționată cu amenzi cuprinse între 405 și 600 de lei.

În marile orașe, accesul autovehiculelor este reglementat și prin intermediul Zonelor cu Emisii Scăzute (ZES/LEZ). În aceste perimetre, autovehiculele mai vechi, încadrate în norma de poluare Euro 3 sau inferioară, pot fi supuse unor taxe suplimentare sau unor restricții de circulație. Accesul fără achitarea taxei impuse este monitorizat prin camere de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR), iar sancțiunea poate ajunge la aproximativ 500 de lei pentru fiecare zi de încălcare a regulilor.

Autoritățile acordă o atenție sporită și menținerii ordinii publice, prin intensificarea controalelor efectuate de Poliția Locală pentru combaterea cerșetoriei și a comerțului ambulant neautorizat. În același timp, proprietarii de animale de companie trebuie să respecte obligația de a strânge resturile fiziologice lăsate de acestea în spațiile publice și să se conformeze regulilor privind transportul câinilor de talie mare, care trebuie să poarte botniță în mijloacele de transport în comun.

Legislația vizează și siguranța transportului animalelor în autoturisme. Șoferii care transportă câinele pe scaunul din față, ținându-l în brațe sau fără a-l asigura corespunzător, pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 1.822 și 4.050 de lei, la care se pot adăuga între 9 și 20 de puncte de amendă.

Nici în mediul rural regulile nu mai sunt la fel de permisive ca în trecut, una dintre cele mai importante restricții vizând arderea vegetației. Incendierea miriștilor sau a resturilor vegetale din gospodării fără obținerea avizelor necesare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) și Garda de Mediu este strict interzisă. Persoanele fizice care încalcă aceste prevederi riscă amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei.

Gestionarea deșeurilor este, de asemenea, supusă unor reguli stricte. Îngroparea gunoaielor sau abandonarea acestora în râpe, pe terenuri virane ori pe malurile cursurilor de apă este interzisă și poate atrage sancțiuni conform legislației în vigoare. Scopul acestor măsuri este protejarea mediului și prevenirea poluării.

În ceea ce privește activitățile agricole, utilizarea utilajelor grele este permisă, însă folosirea acestora pe timpul nopții, în apropierea zonelor de locuințe, poate fi sancționată dacă nu există o situație de urgență care să justifice desfășurarea lucrărilor.

Proprietarii de animale de fermă au, la rândul lor, obligația de a le supraveghea corespunzător. Circulația nesupravegheată a bovinelor, ovinelor sau cabalinelor pe drumurile naționale și județene este interzisă, iar în situațiile în care animalele pun în pericol siguranța rutieră sau blochează traficul, autoritățile pot dispune confiscarea acestora, pe lângă aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.