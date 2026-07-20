Doliu în presa din România. S-a stins unul dintre cei mai apreciați jurnaliști sportivi. A fost o figură emblematică
SURSA FOTO: Dreamstime - Doliu, deces
Jurnalistul sportiv, prozatorul și dramaturgul Mircea M. Ionescu a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Asociația Presei Sportive din România, care a transmis un mesaj de omagiu pentru unul dintre cei mai apreciați oameni de presă ai ultimelor decenii. De-a lungul carierei, acesta a activat în presa scrisă, radio, televiziune și literatură, fiind recompensat în 2023 pentru întreaga activitate.
A murit Mircea M. Ionescu, unul dintre veteranii presei sportive din România
Lumea presei sportive este în doliu după dispariția lui Mircea M. Ionescu, jurnalist, scriitor și dramaturg care și-a dedicat viața presei și culturii române. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, vestea fiind anunțată duminică seara de Asociația Presei Sportive din România (APSR).
„Asociația Presei Sportive din România a primit cu profundă tristețe vestea trecerii în neființă a jurnalistului, prozatorului și dramaturgului Mircea M. Ionescu, la vârsta de 80 de ani”, a transmis asociația duminică seara.
Reprezentanții APSR au subliniat că Mircea M. Ionescu a făcut din jurnalism o adevărată misiune, contribuind decisiv la dezvoltarea și promovarea presei sportive românești, atât în țară, cât și peste hotare.
O carieră de zeci de ani în presă, radio și televiziune
Mircea M. Ionescu și-a început activitatea jurnalistică în redacțiile publicațiilor Munca, Sportul și Fotbal, devenind ulterior una dintre vocile cunoscute ale transmisiunilor radio și de televiziune dedicate fenomenului sportiv.
Activitatea sa nu s-a limitat însă la România. După stabilirea în Statele Unite ale Americii, jurnalistul a continuat să scrie pentru comunitatea românească și a pus bazele unei publicații care avea să rămână un reper pentru românii din diaspora.
La New York, acesta a fondat Lumea Sporturilor, primul săptămânal sportiv în limba română publicat în afara granițelor țării, oferind comunității românești acces la informații și comentarii despre sport într-o perioadă în care astfel de publicații erau extrem de rare.
Potrivit reprezentanților Asociației Presei Sportive din România, Mircea M. Ionescu a reușit să ducă spiritul jurnalismului românesc dincolo de frontiere, contribuind la păstrarea legăturii dintre diaspora și presa din România.
Mircea M. Ionescu a lăsat în urmă o operă literară impresionantă
Pe lângă activitatea jurnalistică, Mircea M. Ionescu s-a remarcat și în domeniul literaturii, publicând numeroase volume de proză și dramaturgie.
„Mircea M. Ionescu a lăsat în urmă o operă literară bogată, alcătuită din volume de proză și dramaturgie, între care se numără Asasinul acordă interviuri, Pierdut în New York, Hamlet a murit degeaba, Deținuți în Statuia Libertății și Condamnat la Libertate”, transmit reprezentanții APSR.
Cărțile sale au abordat teme diverse, de la experiențele românilor din diaspora până la reflecții asupra societății și condiției umane, completând imaginea unui autor cu preocupări culturale complexe.
Distins pentru întreaga carieră și activ până în ultimii ani
După revenirea în România, Mircea M. Ionescu și-a continuat activitatea în mass-media și în lumea teatrului. A realizat emisiunea Idoli și Legende și a condus Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, implicându-se activ în proiecte culturale și editoriale.
Recunoașterea oficială a contribuției sale a venit și din partea Asociației Presei Sportive din România, care i-a acordat în anul 2023 Premiul „Aurel Neagu” pentru întreaga carieră, o distincție rezervată personalităților care au avut un impact major asupra jurnalismului sportiv românesc.
În mesajul de rămas-bun, colegii din breaslă au evidențiat moștenirea profesională și culturală lăsată de Mircea M. Ionescu.
„Mircea M. Ionescu pleacă dintre noi, dar rămân cărțile sale, articolele, vocația de povestitor și amintirea unui profesionist care a onorat presa sportivă românească”, a mai transmis ASPR.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.