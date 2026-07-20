Doliu în presa din România. S-a stins unul dintre cei mai apreciați jurnaliști sportivi. A fost o figură emblematică

Jurnalistul sportiv, prozatorul și dramaturgul Mircea M. Ionescu a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Asociația Presei Sportive din România, care a transmis un mesaj de omagiu pentru unul dintre cei mai apreciați oameni de presă ai ultimelor decenii. De-a lungul carierei, acesta a activat în presa scrisă, radio, televiziune și literatură, fiind recompensat în 2023 pentru întreaga activitate.

Lumea presei sportive este în doliu după dispariția lui Mircea M. Ionescu, jurnalist, scriitor și dramaturg care și-a dedicat viața presei și culturii române. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, vestea fiind anunțată duminică seara de Asociația Presei Sportive din România (APSR).

„Asociația Presei Sportive din România a primit cu profundă tristețe vestea trecerii în neființă a jurnalistului, prozatorului și dramaturgului Mircea M. Ionescu, la vârsta de 80 de ani”, a transmis asociația duminică seara.

Reprezentanții APSR au subliniat că Mircea M. Ionescu a făcut din jurnalism o adevărată misiune, contribuind decisiv la dezvoltarea și promovarea presei sportive românești, atât în țară, cât și peste hotare.

Mircea M. Ionescu și-a început activitatea jurnalistică în redacțiile publicațiilor Munca, Sportul și Fotbal, devenind ulterior una dintre vocile cunoscute ale transmisiunilor radio și de televiziune dedicate fenomenului sportiv.

Activitatea sa nu s-a limitat însă la România. După stabilirea în Statele Unite ale Americii, jurnalistul a continuat să scrie pentru comunitatea românească și a pus bazele unei publicații care avea să rămână un reper pentru românii din diaspora.

La New York, acesta a fondat Lumea Sporturilor, primul săptămânal sportiv în limba română publicat în afara granițelor țării, oferind comunității românești acces la informații și comentarii despre sport într-o perioadă în care astfel de publicații erau extrem de rare.

Potrivit reprezentanților Asociației Presei Sportive din România, Mircea M. Ionescu a reușit să ducă spiritul jurnalismului românesc dincolo de frontiere, contribuind la păstrarea legăturii dintre diaspora și presa din România.

Pe lângă activitatea jurnalistică, Mircea M. Ionescu s-a remarcat și în domeniul literaturii, publicând numeroase volume de proză și dramaturgie.

„Mircea M. Ionescu a lăsat în urmă o operă literară bogată, alcătuită din volume de proză și dramaturgie, între care se numără Asasinul acordă interviuri, Pierdut în New York, Hamlet a murit degeaba, Deținuți în Statuia Libertății și Condamnat la Libertate”, transmit reprezentanții APSR.

Cărțile sale au abordat teme diverse, de la experiențele românilor din diaspora până la reflecții asupra societății și condiției umane, completând imaginea unui autor cu preocupări culturale complexe.

După revenirea în România, Mircea M. Ionescu și-a continuat activitatea în mass-media și în lumea teatrului. A realizat emisiunea Idoli și Legende și a condus Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, implicându-se activ în proiecte culturale și editoriale.

Recunoașterea oficială a contribuției sale a venit și din partea Asociației Presei Sportive din România, care i-a acordat în anul 2023 Premiul „Aurel Neagu” pentru întreaga carieră, o distincție rezervată personalităților care au avut un impact major asupra jurnalismului sportiv românesc.

În mesajul de rămas-bun, colegii din breaslă au evidențiat moștenirea profesională și culturală lăsată de Mircea M. Ionescu.