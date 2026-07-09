Doliu în lumea sportivă din România. Gabi Mureşan, fost campion cu CFR Cluj, a murit

Gabi Mureșan, fost internațional român și campion al României cu CFR Cluj, a murit în noaptea de miercuri spre joi, la vârsta de 44 de ani. Acesta ocupa funcția de primar al comunei Apold, din județul Mureș. Autoritățile au intervenit după ce bărbatul a fost dat dispărut într-un lac din apropierea localității Șaeș. În ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Gabi Mureșan și-a pierdut viața în noaptea de miercuri spre joi, după ce a fost scos dintr-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, intervenția de salvare a fost declanșată după ce a fost semnalată dispariția unei persoane, existând suspiciunea că aceasta s-ar fi înecat.

Miercuri seara, după ora 23:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș a anunțat că pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au fost mobilizați pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din Șaeș spre Apold.

La intervenție au participat o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD. De asemenea, în sprijinul pompierilor a fost solicitat și un echipaj al Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din apă în jurul orei 1:00. Echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare, după care persoana a fost predată echipajului ambulanței SMURD și transportată la UPU SMURD Târgu Mureș. Potrivit informațiilor apărute ulterior, fostul fotbalist a suferit un stop cardio-respirator.

Surse locale susțin că primarul comunei Apold s-ar fi aflat la o saună împreună cu mai multe persoane, după care ar fi intrat în lacul din apropiere. Potrivit acelorași surse, cei care îl însoțeau au constatat dispariția sa aproximativ o oră mai târziu.

Moartea lui Gabi Mureșan a fost confirmată și de reprezentanții Primăriei Apold, instituție pe care acesta o conducea în calitate de primar. În mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook, administrația locală și-a exprimat regretul față de dispariția celui care a condus comuna în ultimii ani.

„Astăzi trăim cu toţii o mare durere. Primăria comunei Apold îşi exprimă profunda tristeţe la vestea trecerii la cele veşnice a domnului Gabi Mureşan, primar şi slujitor devotat al comunităţii noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au preţuit. (…) Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea şi îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni şi pentru comuna Apold”, au transmis reprezentanții Primăriei Apold.

Născut pe 13 februarie 1982 la Sighişoara, Mureşan a evoluat în 9 meciuri pentru echipa naţională. La CFR Cluj, el a jucat timp de 6 sezoane, în perioada 2007-2013, timp în care a adunat 135 de meciuri, câştigând de trei ori Cupa României (2008, 2009 şi 2010) şi de două ori campionatul (2008 şi 2010). De asemenea, a mai evoluat la Gaz Metan Mediaş, Gloria Bistriţa, Tom Tomsk şi ASA Târgu Mureş.

„Federaţia Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Gabriel Mureşan. Dumnezeu să-l odihnească!”, notează frf.ro.

De-a lungul activității sportive, Gabi Mureșan a câștigat titlul de campion al României alături de CFR Cluj și a bifat nouă selecții în echipa națională a României. După retragerea din fotbal, acesta s-a implicat în administrația publică locală, devenind primarul comunei Apold din județul Mureș.