Rolland Courbis a fost una dintre figurile constante ale fotbalului francez, activând succesiv ca jucător, antrenor și consultant, într-o carieră care s-a desfășurat pe parcursul a peste 50 de ani. Fost fundaș, el a cunoscut succesul la cel mai înalt nivel în campionatul Franței, devenind de trei ori campion național: o dată cu Olympique Marseille, în 1972, și de două ori cu AS Monaco, în 1978 și 1982.

După retragerea din activitatea de jucător, Rolland Courbis a ales drumul antrenoratului, devenind rapid o prezență importantă pe băncile tehnice din Hexagon. De-a lungul anilor, a pregătit mai multe cluburi de prim-plan, printre care Girondins de Bordeaux, Toulouse FC, Olympique de Marseille și Montpellier Hérault, contribuind la formarea unor generații de jucători și la consolidarea identității sportive a acestor echipe.

Activitatea sa nu s-a limitat doar la competițiile interne. Courbis a avut experiențe și în afara Franței, antrenând cluburi din Algeria și din țările Golfului, perioade în care și-a adaptat stilul de lucru la contexte fotbalistice diferite, fără a renunța la principiile sale legate de colectiv, muncă și progres.

După experiența de pe bancă, Rolland Courbis a devenit, începând din 2005, consultant pentru postul RMC, unde s-a impus rapid ca una dintre cele mai recognoscibile voci ale dezbaterilor sportive. Analizele sale directe, tonul pedagogic și accentul său marseiez au devenit repere pentru ascultători, iar intervențiile sale au contribuit la conturarea stilului editorial al postului.

La începutul anului 2024, Rolland Courbis s-a alăturat și echipei emisiunii „L’Équipe du Soir”, difuzată de canalul L’Équipe. Chiar dacă, în ultimele luni, starea sa de sănătate era fragilă, el și-a continuat activitatea mediatică, apărând pe platoul EDS până pe 23 noiembrie, rămânând conectat la actualitatea sportivă și la public.

În acest context, anunțul oficial al decesului a fost transmis printr-un comunicat comun al familiei și al postului RMC, în care este subliniată dimensiunea umană și profesională a lui Courbis:

„Cu profundă tristețe, familia sa, în asociere cu RMC, anunță decesul lui Rolland Courbis, survenit luni, 12 ianuarie 2026, la vârsta de 72 de ani. Figură marcantă și atașantă, Rolland Courbis și-a consacrat viața fotbalului cu talent, umanitate și pasiune. În aceste momente dureroase, gândurile noastre se îndreaptă către partenera sa Clara, către copiii săi Olivia și Stéphane, către Contesa Ljuba Rizzoli, către apropiații săi, colegii săi și către toți ascultătorii săi fideli”.

Pentru RMC, Rolland Courbis a reprezentat mai mult decât un simplu consultant sportiv. Timp de peste 20 de ani, el a fost una dintre figurile centrale ale antenei, contribuind la popularitatea emisiunilor de dezbatere și la apropierea dintre radio și suporteri. Acest rol este descris clar în mesajul difuzat de post:

„Timp de peste 20 de ani, Rolland Courbis și-a pus amprenta asupra vieții antenei RMC. A știut să transmită dragostea sa pentru fotbal: cultura muncii și a progresului, importanța colectivului și respectul pentru joc și pentru jucători, fără a uita plăcerea”.

Stilul său a fost caracterizat de o relație directă cu ascultătorii, construită pe un limbaj accesibil și pe o libertate de ton rar întâlnită în media sportivă. Această apropiere este menționată explicit în comunicat:

„Pe RMC, pasiunea sa s-a exprimat prin accentul său emblematic din Marsilia și printr-o apropiere foarte directă față de ascultători: o libertate de ton, păstrând limbajul suporterilor și împărtășindu-le întrebările și emoțiile. A știut în mod special să rămână accesibil și cald, păstrând în același timp exigența de fond”.

Născut la 12 august 1953, la Marseille, Rolland Courbis a evoluat ca fotbalist profesionist la cluburi precum Olympique de Marseille, AC Ajaccio, Olympique Lyonnais și AS Monaco. Ulterior, ca antrenor și consultant, a devenit cunoscut publicului larg pentru pozițiile sale ferme și pentru constanța prezenței sale în dezbaterile despre fotbal, fiind considerat una dintre „vocile sportului” din peisajul media francez.