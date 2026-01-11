Fotbalul românesc a pierdut, în mai puțin de câteva luni, trei nume care au scris pagini importante din istoria sa. Oameni care au trăit pentru joc, pentru culori și pentru tribunele care i-au aplaudat, iar plecarea lor lasă în urmă tăceri grele și amintiri de neșters.

În ianuarie 2026, fotbalul ieșean a primit o lovitură dureroasă. Dumitru „Mituș” Anton, fost jucător emblematic al Politehnicii Iași, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani.

Născut la Bivolari, în județul Iași, Anton a fost unul dintre fundașii de bază ai generației de aur din Copou, un jucător respectat pentru seriozitate, constanță și atașamentul față de tricoul alb-albastru. A adunat 303 meciuri în prima ligă pentru Poli, între 1973 – 1985, într-o perioadă în care stabilitatea și devotamentul față de club erau valori definitorii.

După retragere, a ales să rămână aproape de sport, ca profesor de educație fizică, formând generații de elevi, în special la Școala Generală nr. 10 din zona Oancea – Tătărași.

Pentru scurt timp, în sezonul 1995-1996, a revenit la Politehnica și din postura de antrenor principal, în prima ligă, confirmând încă o dată legătura profundă cu clubul vieții sale.

Cu doar o lună înainte, în decembrie 2025, UTA Arad anunța trecerea la Cele Veșnice a lui Lazăr Pârvu, fost fotbalist al „Bătrânei Doamne” în anii 1970.

Născut la 24 februarie 1946, la Orșova, Pârvu a fost un jucător puternic și polivalent, care s-a afirmat la doar 20 de ani în tricoul lui Dinamo București. După patru sezoane la „câinii roșii”, drumul său a trecut pe la CFR Timișoara, pentru ca în 1972 să ajungă la UTA. A fost omul ales de legendarul Iosif Lereter să-i moștenească tricoul la retragere, un gest simbolic pe care Lazăr Pârvu l-a onorat pe deplin. A revenit la Arad după un scurt periplu la Poli Timișoara și s-a retras prematur, la doar 31 de ani, de la UM Timișoara. Chiar și după ce a părăsit gazonul, a rămas conectat la fotbal, ca observator federal, fiind mereu primit cu bucurie de oamenii Aradului.

În octombrie 2025, vestea care a îndoliat întreg orașul Arad a fost dispariția lui Flavius Domide, la vârsta de 79 de ani. Fotbalist-simbol al UTA-ei din anii ’60 și ’70, supranumit „Copilul teribil al fotbalului arădean”, Domide a fost liderul generației care a adus ultimele titluri naționale pe malurile Mureșului și a trăit momentele europene de legendă, de la Feyenoord la primăvara anului 1972.

Născut la Arad, crescut de mic în spiritul UTA-ei, a fost idolul tribunelor timp de peste un deceniu și component al echipei naționale calificate la Campionatul Mondial din Mexic 1970. După retragere, a continuat să slujească clubul ca antrenor, conducător și, mai ales, ca reper moral. Fidel UTA-ei până la capăt, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Aradului și a fost ovaționat, în 2022, pe Arena „Francisc Neuman”, într-un ultim salut plin de emoție.