Fotbalul este în doliu după moartea unui cunoscut mijlocaș. S-a stins la doar 38 de ani în urma unui accident rutier: Cele mai sincere condoleanțe familiei
SURSA FOTO: Dreamstime - Doliu
Fostul internațional din Mali Kalilou Traoré, care a evoluat pentru FC Sochaux-Montbéliard în perioada 2012-2014, a murit la vârsta de 38 de ani în urma unui accident rutier, potrivit informațiilor publicate de L’Equipe.
Fotbalul este în doliu după moartea lui Kalilou Traoré
Kalilou Traoré a fost selecționat de 17 ori la echipa națională a statului Mali și a făcut parte din lotul care a cucerit medalia de bronz la Cupa Africii pe Națiuni din 2013. Cariera fostului mijlocaș s-a încheiat prematur în 2014, când avea doar 26 de ani. Ultima sa experiență în fotbalul profesionist a fost la FC Sochaux-Montbéliard.
Traoré a ajuns la formația din Franche-Comté în vara anului 2012, după perioada petrecută în Danemarca, la Odense. În tricoul echipei daneze a disputat, printre altele, opt meciuri în Liga Europa, potrivit informațiilor publicate de L’Equipe.
În perioada petrecută la FC Sochaux-Montbéliard, Kalilou Traoré a evoluat în 11 partide din Ligue 1 pentru formația franceză
În perioada petrecută la FC Sochaux-Montbéliard, Kalilou Traoré a evoluat în 11 partide din Ligue 1 pentru formația franceză. Ulterior, problemele de sănătate i-au afectat evoluția și l-au ținut departe de competiții timp de mai multe luni. Din cauza acestora, fostul internațional din Mali a fost nevoit să își încheie cariera la doar 26 de ani.
După anunțul decesului, FC Sochaux-Montbéliard a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina de X a clubului, exprimându-și compasiunea față de familia și apropiații fostului jucător.
„FC Sochaux-Montbéliard a aflat cu profundă tristețe despre decesul fostului său jucător, Kalilou Traoré, la vârsta de 38 de ani.
Internațional al statului Mali, acesta a evoluat pentru FC Sochaux-Montbéliard în perioada 2012–2014, disputând 11 meciuri în Ligue 1 în tricoul galben-albastru.
Clubul transmite cele mai sincere condoleanțe familiei și celor apropiați”, a transmis clubul într-un mesaj publicat pe X.
Postarea realizată de FC Sochaux-Montbéliard pe platforma X poate fi vizualizată aici.
🕊️ Le FC Sochaux-Montbéliard a appris avec une profonde tristesse le décès de son ancien joueur Kalilou Traoré, à l’âge de 38 ans.
International malien, il avait porté les couleurs du FCSM de 2012 à 2014, disputant 11 matches de Ligue 1 sous le maillot jaune et bleu.
🖤 Le club… pic.twitter.com/a7pzqonNnl
— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) July 26, 2026
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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