Fotbalul este în doliu după moartea unui cunoscut mijlocaș. S-a stins la doar 38 de ani în urma unui accident rutier: Cele mai sincere condoleanțe familiei

Fostul internațional din Mali Kalilou Traoré, care a evoluat pentru FC Sochaux-Montbéliard în perioada 2012-2014, a murit la vârsta de 38 de ani în urma unui accident rutier, potrivit informațiilor publicate de L’Equipe.

Kalilou Traoré a fost selecționat de 17 ori la echipa națională a statului Mali și a făcut parte din lotul care a cucerit medalia de bronz la Cupa Africii pe Națiuni din 2013. Cariera fostului mijlocaș s-a încheiat prematur în 2014, când avea doar 26 de ani. Ultima sa experiență în fotbalul profesionist a fost la FC Sochaux-Montbéliard.

Traoré a ajuns la formația din Franche-Comté în vara anului 2012, după perioada petrecută în Danemarca, la Odense. În tricoul echipei daneze a disputat, printre altele, opt meciuri în Liga Europa, potrivit informațiilor publicate de L’Equipe.

În perioada petrecută la FC Sochaux-Montbéliard, Kalilou Traoré a evoluat în 11 partide din Ligue 1 pentru formația franceză. Ulterior, problemele de sănătate i-au afectat evoluția și l-au ținut departe de competiții timp de mai multe luni. Din cauza acestora, fostul internațional din Mali a fost nevoit să își încheie cariera la doar 26 de ani.

După anunțul decesului, FC Sochaux-Montbéliard a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina de X a clubului, exprimându-și compasiunea față de familia și apropiații fostului jucător.

„FC Sochaux-Montbéliard a aflat cu profundă tristețe despre decesul fostului său jucător, Kalilou Traoré, la vârsta de 38 de ani. Internațional al statului Mali, acesta a evoluat pentru FC Sochaux-Montbéliard în perioada 2012–2014, disputând 11 meciuri în Ligue 1 în tricoul galben-albastru. Clubul transmite cele mai sincere condoleanțe familiei și celor apropiați”, a transmis clubul într-un mesaj publicat pe X.

Postarea realizată de FC Sochaux-Montbéliard pe platforma X poate fi vizualizată aici.