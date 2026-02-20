CFR Cluj este în doliu după dispariția lui Vasile Gheorghe, fost antrenor al Academiei clubului și unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la dezvoltarea centrului de copii și juniori din Gruia. Tehnicianul s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani, iar vestea a fost anunțată oficial de club.

Reprezentanții formației din Superligă au transmis un mesaj emoționant în care au subliniat impactul major pe care Vasile Gheorghe l-a avut asupra generațiilor de tineri fotbaliști. Oficialii au evidențiat experiența acumulată de-a lungul anilor, răbdarea și dedicarea cu care a lucrat la nivel juvenil, contribuind la formarea sportivă și personală a multor jucători.

În comunicatul public, clubul și-a exprimat regretul profund pentru pierderea suferită și a transmis condoleanțe familiei îndurerate, subliniind rolul esențial pe care fostul antrenor l-a avut în consolidarea Academiei CFR.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a lui Vasile Gheorghe, fost antrenor al Academiei CFR pentru mai bine de un deceniu, care s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani. Prin vasta sa experiență, dar și prin răbdarea și dragostea pentru meseria sa, a făurit carierele multor fotbaliști, contribuind decisiv la formarea lor atât pe plan sportiv, cât și pe plan personal. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”, au transmis cei de la CFR Cluj pe Facebook.

Născut pe 15 martie 1953, în județul Giurgiu, Vasile Gheorghe a avut o carieră de fotbalist pe postul de portar. A evoluat pentru rivala locală, Universitatea Cluj, unde a petrecut trei sezoane și a bifat apariții atât în prima divizie, cât și în eșalonul secund.

De-a lungul carierei sale, a mai îmbrăcat tricoul formației Gloria Bistrița, acumulând experiență în competițiile interne și consolidându-și reputația de portar disciplinat și devotat.

După retragerea din activitatea de jucător, Vasile Gheorghe s-a orientat către antrenorat, implicându-se activ în formarea tinerelor talente. A activat inițial în cadrul academiei Universității Cluj, pentru ca ulterior să facă pasul către CFR Cluj, unde a petrecut peste un deceniu.

În cadrul clubului din Gruia, a ocupat inclusiv funcția de coordonator al Centrului de Copii și Juniori, având un rol strategic în organizarea și dezvoltarea sectorului juvenil. Sub îndrumarea sa, numeroși tineri fotbaliști au făcut pași importanți în carieră, contribuind la consolidarea reputației academiei la nivel național.

Moartea lui Vasile Gheorghe reprezintă o pierdere semnificativă pentru comunitatea fotbalistică din Cluj-Napoca. Prin profesionalismul și dedicarea sa, fostul tehnician a lăsat o amprentă puternică asupra clubului și asupra generațiilor pe care le-a format.