Inteligența artificială ar putea afecta 15 milioane de angajați din SUA. Nu toate locurile de muncă vor dispărea însă

Adoptarea pe scară largă a inteligenței artificiale ar putea determina aproximativ 15 milioane de americani să își schimbe locul de muncă, potrivit unei analize prezentate de economiștii Goldman Sachs. Aceștia susțin însă că, pe termen lung, tehnologia nu va elimina definitiv locurile de muncă, ci va contribui și la crearea altora noi.

Joseph Briggs, coordonatorul echipei globale de economie din cadrul Goldman Sachs Research, a declarat că aproximativ 9% din forța de muncă din Statele Unite ar putea fi relocată pe măsură ce inteligența artificială este adoptată în economie, transmite Business Insider.

Potrivit acestuia, procentul echivalează cu aproximativ 15 milioane de angajați care vor trebui să își părăsească actualele locuri de muncă și să își găsească altele noi.

Briggs a comparat amploarea transformărilor cu schimbările produse de dezvoltarea tehnologiei la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000.

Economistul estimează că, în sectoarele în care sunt deja utilizate instrumente bazate pe inteligență artificială, precum tehnologia, consultanța în management sau designul grafic, AI reduce creșterea lunară a ocupării forței de muncă cu aproximativ 10.000-15.000 de locuri de muncă.

Cu toate acestea, Briggs respinge ideea că aceste locuri de muncă vor dispărea definitiv. El susține că analiza efectelor inteligenței artificiale se concentrează adesea asupra posturilor eliminate și ignoră locurile de muncă noi care apar odată cu evoluția tehnologică.

Potrivit acestuia, în ultimii 80 de ani, aproximativ 85% din creșterea numărului de locuri de muncă a fost determinată de apariția unor ocupații noi generate de progresul tehnologic.

Joseph Briggs a explicat că piața muncii din Statele Unite este într-o continuă transformare, fiind create anual aproximativ 30 de milioane de locuri de muncă și desființate aproape 29 de milioane.

În acest context, economistul apreciază că o accelerare cu numai 5% a ritmului de creare a noilor locuri de muncă ar putea absorbi efectele relocării angajaților afectați de inteligența artificială.

Neil Thompson, cercetător la Massachusetts Institute of Technology (MIT), a declarat în același podcast că utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale va avansa mai lent decât dezvoltarea capacităților tehnice ale acesteia.

Potrivit lui Thompson, pentru ca un sistem AI să fie utilizat eficient nu este suficient să fie performant. Acesta trebuie să aibă acces la informațiile necesare, lucru dificil în domenii precum medicina, unde există restricții privind confidențialitatea datelor. De asemenea, costurile de utilizare trebuie să fie suficient de reduse pentru ca implementarea să fie justificată din punct de vedere economic.

Cercetătorul consideră că majoritatea locurilor de muncă vor fi automatizate doar parțial, iar efectele vor depinde de sarcinile preluate de tehnologie. El a oferit ca exemplu introducerea sistemelor GPS, care au redus importanța cunoașterii traseelor de către șoferii de taxi, însă numărul acestora a continuat să crească.

Datele privind piața muncii din Statele Unite, publicate joi pentru luna iunie, arată că economia americană a creat 57.000 de locuri de muncă, aproximativ jumătate din nivelul estimat de economiști.

Totodată, cifrele pentru lunile aprilie și mai au fost revizuite în scădere cu un total de 74.000 de locuri de muncă.

Rata șomajului a coborât la 4,2%, însă scăderea este explicată în mare parte prin ieșirea unei părți a populației din forța de muncă.