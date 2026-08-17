Profesia cu cei mai nemulțumiți angajați. Ce joburi surprinzătoare au cei mai fericiți oameni

Inteligența artificială îi determină pe tot mai mulți tineri să privească spre domenii considerate mai sigure, iar sănătatea pare una dintre alegerile evidente. Un studiu realizat pe 1,28 milioane de utilizatori arată însă că siguranța locului de muncă nu înseamnă automat și satisfacție profesională.

Ascensiunea inteligenței artificiale schimbă modul în care tinerii își privesc viitoarea carieră. Liderii din industria tehnologică au avertizat în repetate rânduri că AI poate îndeplini deja sarcini realizate de angajații aflați la început de carieră și că numărul locurilor de muncă pentru personalul de birou s-ar putea reduce puternic până în 2030.

În aceste condiții, Generația Z începe să acorde mai multă atenție domeniului medical. Profesiile din sănătate au rate reduse ale șomajului, pot oferi salarii bune și sunt considerate mult mai greu de înlocuit prin automatizare.

Există însă o diferență importantă între siguranța unui loc de muncă și satisfacția oferită de acesta, punctează Fortune.

Un studiu realizat în 2025 de platforma pentru gestionarea muncii în schimburi Deputy, pe baza răspunsurilor a 1,28 milioane de utilizatori, plasează mai multe profesii din sănătate printre cele cu cele mai ridicate niveluri de nemulțumire.

Cabinetele medicilor și clinicile medicale ocupă prima poziție în clasamentul sectoarelor cu cei mai nemulțumiți angajați. Aproape 38% dintre respondenții care lucrează în aceste unități au declarat că sunt nefericiți la locul de muncă.

Sectorul sănătății animalelor se află pe poziția următoare, cu 17,95%, iar cabinetele de chiropractică înregistrează o pondere de 12,93%.

Serviciile critice și de urgență ajung la 12,05%, foarte aproape de centrele de apel, unde procentul este de 12%.

În clasamentul celor zece sectoare cu cele mai ridicate niveluri de nemulțumire mai apar cateringul, serviciile de livrare și poștale, centrele de îngrijire, serviciile de curățenie și serviciile private, precum cele oferite de bucătari sau grădinari.

Dacă sunt incluse și profesiile din sănătatea animalelor, patru dintre primele cinci sectoare cu cele mai ridicate niveluri de nemulțumire din Marea Britanie au legătură cu sănătatea.

Rezultatele contrastează cu imaginea profesiilor medicale drept unele dintre cele mai satisfăcătoare datorită impactului pe care îl au asupra vieții oamenilor.

Cercetarea indică însă mai multe probleme care afectează moralul angajaților. Printre acestea se numără deficitul de personal, presiunea emoțională, programele imprevizibile și îmbătrânirea populației.

La acestea se adaugă programul lung și responsabilitatea ridicată asociată unor profesii în care greșelile pot avea consecințe majore.

Astfel, chiar dacă profesiile medicale pot oferi o protecție mai bună în fața automatizării, condițiile de lucru pot crește riscul de epuizare profesională.

La polul opus se află câteva profesii care nu sunt asociate în mod obișnuit cu ideea unei cariere ideale pentru absolvenții de facultate.

Sectorul ospitalității ocupă jumătate dintre pozițiile clasamentului celor mai fericiți angajați, în ciuda reputației sale pentru salarii reduse, ore de lucru dificile și niveluri ridicate de stres.

Angajații restaurantelor clasice au raportat un nivel de satisfacție de 89,7%, iar cei din restaurantele fast-food și casierii au ajuns la 82,9%. Angajații punctelor temporare de vânzare a alimentelor au înregistrat 82,5%, iar cei din cafenele, 82%.

Florarii au raportat, de asemenea, un nivel de 82,9%, iar angajații din serviciile de îngrijire a copiilor și centrele comunitare au ajuns la 78,4%.

Un rezultat aparte apare în cazul stomatologiei. Deși cabinetele medicale se află în fruntea clasamentului nemulțumirii, angajații din sectorul stomatologic au raportat un nivel de satisfacție de 81,8%.

Cercetarea sugerează că diferențele nu sunt determinate exclusiv de salariu sau de prestigiul unei profesii.

Locurile de muncă unde oamenii raportează niveluri ridicate de satisfacție tind să ofere rutine mai clare, sarcini mai ușor de gestionat și relații mai apropiate între membrii echipei.

Aceste rezultate indică importanța structurii activității zilnice și a unei culturi pozitive la locul de muncă. Date separate citate în analiză arată inclusiv că salariile barmanilor și barista au înregistrat creșteri mai rapide decât cele ale unor angajați care lucrează la birou.

Pentru tinerii care își aleg acum cariera într-o perioadă în care AI schimbă piața muncii, datele arată că profesiile considerate rezistente la automatizare nu sunt neapărat și cele în care angajații sunt cei mai mulțumiți.