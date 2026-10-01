Motorina atinge un nou record în UE! Cât a ajuns să coste un litru la pompă?

Motorina se scumpește în Uniunea Europeană (UE), unde prețul mediu a ajuns la un nivel record. Comisia Europeană a raportat joi, 1 octombrie 2026, o nouă creștere, pe fondul perturbărilor din aprovizionare și al marjelor ridicate de rafinare. În 12 state membre, inclusiv România, au fost atinse maxime istorice la pompă.

Prețul mediu al motorinei la pompă în Uniunea Europeană (UE) a atins un nou record, ajungând la 2,24 euro pe litru, pe fondul perturbărilor din aprovizionare. Potrivit datelor Comisiei Europene publicate joi, 1 octombrie 2-26, prețul a crescut cu un cent pe litru în ultima săptămână.

Înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, motorina costa în medie 1,59 euro pe litru în UE. Între timp, 12 state membre au înregistrat noi maxime istorice, printre acestea numărându-se Belgia, Italia, România și Polonia.

Scumpirea combustibilului pune o presiune suplimentară asupra bugetelor gospodăriilor. O analiză realizată de cei de la Euronews ne arată că umplerea unui rezervor de 50 de litri cu motorină costă în prezent echivalentul a peste 15% din salariul minim brut lunar din Bulgaria.

Cele mai recente date ale Comisiei Europene arată că prețul motorinei, principalul combustibil utilizat pentru transportul rutier de mărfuri și pentru utilajele agricole, a depășit 2,50 euro pe litru în Danemarca, Țările de Jos și Finlanda. În Germania, prețul mediu a ajuns la 2,44 euro pe litru.

În Belgia, unde motorina a atins un nivel record, prețul mediu a fost luni de 2,43 euro pe litru, față de 2,39 euro în săptămâna precedentă. În Italia, prețul a crescut cu șapte cenți, până la 2,35 euro pe litru.

În Franța, cu excepția teritoriilor de peste mări și a Corsicii, stațiile de alimentare practicau un preț mediu de 2,37 euro pe litru, ceea ce reprezintă o scădere foarte ușoară față de săptămâna anterioară.

Cifrele sunt incluse în Buletinul săptămânal al petrolului publicat de Comisia Europeană și includ taxele, care diferă de la o țară la alta. La nivelul întregii UE, taxele reprezintă, în medie, aproximativ 40% din prețul plătit de șoferi la pompă.

Datele nu includ însă subvențiile acordate punctual în unele state, precum sprijinul destinat în Franța șoferilor care parcurg distanțe mari.

Media europeană este ponderată în funcție de consumul de combustibil al fiecărei țări în 2024. Aceasta era de 1,59 euro pe litru în februarie, înainte ca loviturile americano-israeliene asupra Iranului să declanșeze războiul din Orientul Mijlociu.

Prețurile combustibililor au început să crească din februarie, pe fondul blocării efective a Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul combustibililor fosili din regiunea Golfului. Situația a fost urmată de blocarea exporturilor saudite prin Marea Roșie de către gruparea Houthi și de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia.

Perturbările din aprovizionare reprezintă însă doar unul dintre factorii care au contribuit la creșterea prețurilor la pompă. În Europa, marjele de rafinare, respectiv diferența dintre costul țițeiului și valoarea angro a combustibililor obținuți din acesta, s-au menținut la un nivel ridicat.

Potrivit sursei citate anterior, luna trecută, experții Băncii Centrale Europene (BCE) au declarat că, pe baza cotațiilor futures disponibile la acel moment, se anticipa că marjele de rafinare pentru motorină urmau să atingă nivelul maxim în luna octombrie.