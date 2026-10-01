Rusia prelungește interdicția la exportul de motorină. Piața globală a carburanților, sub presiune

Rusia a prelungit, miercuri, interdicția privind exporturile de motorină până la sfârșitul lunii octombrie, pentru a asigura aprovizionarea pieței interne.

Guvernul de la Moscova a aprobat, miercuri, prelungirea până la sfârșitul lunii octombrie a interdicției privind exporturile de motorină. Măsura ar putea pune presiune suplimentară asupra pieței globale a energiei, deja afectată de conflictele din Iran și Ucraina, precum și de deficitul de aprovizionare.

Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Moscova, decizia are scopul de a menține stabilitatea pe piața internă. Autoritățile ruse iau în calcul inclusiv cererea ridicată de carburanți din perioada recoltării.

La nivel mondial, deficitul de combustibil și creșterea rapidă a prețurilor la pompă au alimentat îngrijorările privind aprovizionarea. Situația a atras atenția în special în SUA, unde prețul motorinei a depășit 6,50 dolari pe galon, atingând niveluri record.

Conflictele din Iran și Ucraina limitează livrările de combustibil și contribuie la presiunile de pe piața energetică. Evoluția prețurilor are și implicații politice pentru președintele SUA, Donald Trump, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului.

Rusia a impus în repetate rânduri restricții asupra exporturilor de benzină și motorină, în încercarea de a tempera creșterea prețurilor la carburanți și de a combate penuria provocată de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

La sfârșitul lunii august, Guvernul de la Moscova a prelungit până la sfârșitul lunii septembrie interdicția privind exporturile de motorină. În același timp, autoritățile au permis livrările către anumite țări, precum fostele republici sovietice și Mongolia, în baza unor acorduri interguvernamentale.

În mod normal, Rusia este al doilea cel mai mare exportator de motorină din lume, după SUA. Totuși, țara și-a redus deja exporturile în timpul verii, înainte de a introduce interdicția privind livrările externe.