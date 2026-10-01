Japonia majorează de 20 de ori taxa pentru rezidența permanentă. Noile reguli impun și condiții suplimentare pentru străinii care vor să rămână în țară

Japonia a majorat semnificativ taxele plătite de cetățenii străini care vor să locuiască în țară. Costul pentru obținerea rezidenței permanente a crescut de 20 de ori, ajungând la 200.000 de yeni, echivalentul a aproximativ 1.122 de euro.

În același timp, persoanele care solicită rezidența permanentă trebuie să îndeplinească noi condiții privind veniturile, contribuțiile la sistemul de pensii și cunoașterea limbii japoneze.Majorarea taxelor a determinat numeroși solicitanți să se grăbească să își depună documentele înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife. La începutul acestei săptămâni s-au format cozi lungi în fața birourilor de imigrare.

Biroul principal de imigrare din Tokyo a raportat timpi de așteptare de peste șapte ore, în condițiile în care solicitanții au încercat să evite plata taxelor majorate.

Creșterile de taxe fac parte dintr-o serie de modificări ale politicii Japoniei privind imigrația, adoptate sub conducerea premierului Sanae Takaichi. Schimbările urmăresc gestionarea populației străine aflate într-o creștere rapidă.

În luna iulie, Japonia a introdus și o majorare de cinci ori a taxelor pentru vizele tuturor cetățenilor străini. A fost prima creștere a taxelor pentru vize din ultimii 50 de ani, iar autoritățile au explicat atunci că măsura urmărește să reflecte inflația și fluctuațiile cursurilor valutare.

Deși imigrația rămâne un subiect sensibil din punct de vedere politic, iar politica Japoniei în acest domeniu este restrictivă, populația îmbătrânită a țării se bazează tot mai mult pe muncitorii străini pentru acoperirea deficitului de forță de muncă, scrie BBC.

La sfârșitul anului 2025, populația rezidentă străină din Japonia a depășit 4,12 milioane de persoane. Numărul reprezintă un record și a fost cu 9,5% mai mare decât în anul precedent.

Creșterea populației străine a generat însă și îngrijorări tot mai mari legate de imigrație și schimbările sociale.

Gestionarea imigrației a devenit una dintre principalele priorități ale lui Sanae Takaichi după preluarea funcției de premier în octombrie anul trecut.

Cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare a majorării taxelor pentru permisele de rezidență, Takaichi a transmis pe platforma X că guvernul său este conștient de faptul că o parte semnificativă a populației simte îngrijorare sau un sentiment de nedreptate pe fondul creșterii numărului de rezidenți străini.

Premierul a arătat că guvernul urmărește, pentru a răspunde acestor preocupări, ca politicile privind cetățenii străini să fie aplicate într-un mod ordonat și ca atât cetățenii japonezi, cât și rezidenții străini să poată trăi în siguranță.

Înainte de majorările de taxe, cetățenii străini care nu aveau statut de rezident permanent plăteau 6.000 de yeni de fiecare dată când solicitau schimbarea statutului de rezidență sau prelungirea perioadei de ședere.

De la 1 octombrie, taxa diferă în funcție de perioada de ședere solicitată. Pentru o perioadă de cel mult trei luni, taxa este de 10.000 de yeni, în timp ce pentru o perioadă de cinci ani sau mai mult ajunge la 75.000 de yeni.

Persoanele care se confruntă cu dificultăți financiare sau cele desemnate drept refugiați beneficiază de reduceri ale taxelor.

În cazul celor care urmăresc obținerea rezidenței permanente, noile reguli prevăd și o condiție privind veniturile. Solicitanții trebuie să aibă un venit stabil, cel puțin egal cu media veniturilor din Japonia.

Cele mai recente date publicate în luna iulie indică un venit mediu al gospodăriilor de 5,75 milioane de yeni în 2024.

Regulile pentru solicitanții rezidenței permanente vor deveni și mai stricte începând din aprilie anul viitor. Printre noile condiții se va număra și demonstrarea unui nivel de bază de cunoaștere a limbii japoneze.

Noile cerințe au dus deja la o creștere a numărului de persoane înscrise la școlile de limba japoneză. De asemenea, tot mai multe persoane s-au înscris pentru susținerea examenului Japanese-Language Proficiency Test (JLPT), potrivit presei locale.

Solicitanții trebuie să îndeplinească și condiții referitoare la pensie. Beneficiile de pensie estimate trebuie să fie echivalente cu cele ale unei persoane care a fost înscrisă timp de 30 de ani în sistemul de pensii pentru angajați.

În situațiile în care beneficiile de pensie estimate sunt insuficiente pentru atingerea acestui nivel, poate fi luată în considerare valoarea activelor financiare deținute de solicitant.