Încep pregătirile pentru încălzire în București. Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) va începe joi, 1 octombrie, încărcarea etapizată cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, precum și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Operațiunile fac parte din pregătirile pentru sezonul de încălzire 2026–2027 și vizează verificarea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece.

Compania a anunțat că intervențiile se vor desfășura treptat, iar asociațiile de proprietari vor primi informații despre data programată pentru fiecare imobil. Potrivit reprezentanților Termoenergetica, această etapă presupune pregătirea instalațiilor pentru perioada în care va fi furnizată căldură către consumatori.

„Ne pregătim pentru sezonul de încălzire 2026–2027. Începând cu 1 octombrie, CMTEB va demara etapizat, încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Este o etapă importantă pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece. Ce trebuie să știți? Fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației. Dacă în bloc sau în apartamente sunt în desfășurare lucrări la instalațiile de încălzire, vă rugăm să vă asigurați că acestea sunt finalizate înainte de data anunțată”, a transmis compania.

Potrivit informațiilor comunicate de Termoenergetica, programarea operațiunilor va fi afișată la intrarea în imobile, astfel încât locatarii să poată afla din timp data la care instalațiile de încălzire vor fi încărcate cu apă. Anunțarea prealabilă este relevantă mai ales pentru blocurile în care sunt efectuate lucrări la rețeaua interioară de încălzire.

Compania le solicită locatarilor și asociațiilor de proprietari să se asigure că eventualele intervenții la instalațiile din apartamente și din spațiile comune sunt finalizate înainte de ziua stabilită pentru încărcare. Verificarea stării instalațiilor interioare este necesară înainte de începerea acestei operațiuni.

Responsabilitatea privind verificarea instalațiilor din interiorul imobilelor revine asociațiilor de proprietari, conform precizărilor transmise de operatorul sistemului de termoficare. Acestea trebuie să se asigure că instalațiile sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de introducerea apei în sistem.

„Asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de încărcarea cu apă.

Pentru informații:

031.9442 – mesaje preînregistrate

0800.820.002 – informații suplimentare

Aplicația Termoalert*”, se mai arată în comunicatul transmis de Termoenergetica.

Pentru informații referitoare la operațiunile de pregătire a instalațiilor de încălzire, consumatorii au la dispoziție numărul de telefon 031.9442, unde pot asculta mesaje preînregistrate, precum și linia gratuită 0800.820.002, destinată solicitărilor de informații suplimentare.

O altă modalitate de informare este aplicația Termoalert, indicată de companie pentru accesarea informațiilor referitoare la sistemul de termoficare. Consumatorii pot utiliza aceste canale pentru a obține detalii despre pregătirile pentru sezonul rece și despre serviciile furnizate de operator.

Încărcarea etapizată cu apă și efectuarea probelor de presiune sunt operațiuni prevăzute pentru pregătirea instalațiilor de alimentare cu energie termică înainte de sezonul de încălzire 2026–2027. Data de începere anunțată de Termoenergetica este 1 octombrie, iar programarea intervențiilor la nivelul imobilelor va fi comunicată asociațiilor de proprietari prin afișaje la intrările în clădiri.