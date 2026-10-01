Pensiile și salariile bugetarilor ar trebui indexate. Ilie Bolojan: Inflația a scăzut din puterea de cumpărare

Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că viitorul Guvern va trebui să aplice o anumită indexare a pensiilor și salariilor din sectorul public. El susține că inflația din acest an și din anul precedent a redus puterea de cumpărare și că va fi dificil ca veniturile să rămână plafonate și în 2027.

Bolojan nu a avansat un procent pentru eventualele majorări. În cazul salariilor bugetarilor, acesta a legat posibilitatea creșterii veniturilor de continuarea reformei administrative și de reducerea personalului acolo unde numărul angajaților este prea mare.

Întrebat miercuri seara, la Digi24, dacă viitorul Guvern va putea majora pensiile și salariile în 2027, Ilie Bolojan a spus că menținerea acestora la nivelurile actuale va fi dificilă.

Premierul interimar consideră că pensiile și salariile ar trebui indexate, dar spune că procentul unei eventuale creșteri nu poate fi stabilit în acest moment.

„Va fi dificil dacă nu are o lege a salarizării unitare să mai ţină plafonate atât pensiile şi salariile. Din punctul meu de vedere, pensiile şi salariile ar trebui indexate. Cu ce procent? Mi-e greu să vă spun. Trebuie să discutăm din nou foarte deschis”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a explicat că, pentru a exista spațiu bugetar pentru creșterea veniturilor, trebuie luate măsuri care să reducă presiunea asupra cheltuielilor.

În ceea ce privește sistemul de pensii, Ilie Bolojan a spus că numărul pensionarilor nu reprezintă problema asupra căreia ar trebui intervenit pentru a crea spațiu pentru indexare.

Premierul interimar a revenit însă asupra situațiilor în care pensionarea are loc la vârste de 48 sau 50 de ani și a susținut că România nu își mai permite menținerea acestor condiții.

„Ca să ai spaţiul de indexare, deci de creştere, trebuie să lucrezi la bază. La pensionari nu este cazul, pentru că vom avea acelaşi număr de pensionari, dar, aşa cum v-am spus, acolo unde avem pensionări la 48 – 50 de ani nu ne mai putem permite acest lucru, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aceste zone”, a explicat Bolojan.

În privința angajaților de la stat, Ilie Bolojan a susținut continuarea reformei administrative. Aceasta ar putea presupune reduceri de personal în instituțiile în care există mai mulți angajați decât este necesar sau chiar desființarea unor instituții.

Premierul interimar consideră că reducerea numărului de posturi ar permite direcționarea unor sume mai mari către angajații care rămân în sistem.

„Am mai spus: decât să ai trei angajaţi într-o anumită zonă, care sunt plătiţi mediu, dar din care doar doi lucrează sau doi ar fi suficient să rezolve acele probleme, mai bine reduci personalul, le măreşti la cei care rămân în sectorul public anvelopa de salarii ca să fie mulţumiţi, să aibă salarii mai bune, iar ceilalţi se duc în sectorul privat”, a declarat Ilie Bolojan.

El a criticat situațiile în care autoritățile constată că există personal în exces, dar nu iau măsuri pentru reorganizarea instituțiilor.

„Cea mai mare eroare este să constaţi că ai zone în care ai personal supradimensionat, să nu faci reformă administrativă, să nu reduci personalul din instituţiile centrale, unde se poate reduce sau pur şi simplu să desfiinţezi instituţii acolo unde este cazul, pentru că nu îşi justifică activitatea”, a precizat premierul interimar.

Ilie Bolojan consideră că, indiferent de formula viitorului Executiv, presiunea pentru creșterea pensiilor și salariilor va fi dificil de evitat. Argumentul invocat de premierul interimar este pierderea de putere de cumpărare provocată de inflație în ultimii doi ani.