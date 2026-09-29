Facturile românilor, tot mai greu de achitat. Una din cinci familii nu își mai acoperă cheltuielile din salariu

SURSA FOTO: Dreamstime / Facturile la curent ar putea fi mai mici. Bogdan Ivan E foarte tentant să vii şi să spui plafonăm la 1 leu

Cheltuielile lunare pun o presiune tot mai mare asupra bugetelor familiilor din România. Facturile au ajuns la o medie de aproximativ 950 de lei pe lună și consumă aproape 20% din veniturile unei familii, iar situația s-ar putea înrăutăți odată cu venirea iernii.

Una din cinci familii nu mai reușește să își acopere cheltuielile din salariu, în condițiile în care costurile au crescut mai repede decât veniturile. Presiunea nu vine doar din facturi, ci și din cheltuielile mai mari pentru alimente, transport și educație.

Facturile au ajuns să consume o parte importantă din veniturile lunare, iar unele familii încearcă deja să își limiteze consumul.

„Cred că dau în jur de 5-600 de lei. Încerc să mă limitez, pentru că viaţa a devenit din ce în ce mai grea. Mai vine şi iarna şi facturile vor fi şi mai mari. Nu ştiu unde vom ajunge în ritmul ăsta”, a declarat o persoană pentru Observator News.

Ponderea facturilor în veniturile unei familii este în prezent de aproape 20%, iar procentul este așteptat să crească în perioada de iarnă.

În paralel, gospodăriile trebuie să suporte și costuri mai mari pentru mâncare, transport și educație.

Diferența dintre evoluția veniturilor și cea a cheltuielilor se reflectă direct în puterea de cumpărare. Andreea Nica, analist economic, arată că veniturile au înregistrat o creștere de 3,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 4,5%.

„Am avut o creștere a veniturilor destul de firavă, 3,2%, în timp ce cheltuielile au crescut mai rapid, 4,5%. Asta a însemnat că oamenii au pierdut putere de cumpărare”, a explicat Andreea Nica pentru sursa citată.

Gabriel Biriș, analist financiar, pune actuala situație și pe seama inflației ridicate, ale cărei efecte sunt resimțite mai puternic de persoanele cu venituri reduse.

„Excesele din anii trecuţi ne-au dus în situaţia asta de inflaţie foarte mare, şi asta ne arde pe toţi la buzunar. Evident, cei mai rău afectaţi sunt oamenii cu venituri mici”, spune Gabriel Biriş.

O altă problemă este dependența ridicată de veniturile salariale. Sursele suplimentare de venit au o contribuție mai redusă la bugetele gospodăriilor, în timp ce sumele plătite către stat au crescut.

„Oamenii nu prea mai fac venituri din surse suplimentare, deci se bazează destul de mult pe salarii, dar și contribuțiile către stat cresc. Aproape 3.000 din 9.450 de lei au mers în contribuții, cotizații, taxe”, a explicat Andreea Nica.

În acest context, economistul Daniel Dăianu consideră că reducerea deficitului bugetar nu ar trebui realizată prin introducerea unor noi taxe.

„Nu este nevoie de noi taxe şi impozite. Se poate diminua deficitul bugetar fără a creşte taxe şi impozite”, a declarat acesta.

Pentru o parte dintre români, salariul nu mai este suficient pentru acoperirea tuturor costurilor lunare.

Aproape 10% sunt nevoiți să folosească banii economisiți pentru a face față cheltuielilor curente. Sumele puse deoparte pentru situații de urgență sau pentru planuri viitoare ajung astfel să fie folosite pentru nevoile de zi cu zi.

Situația este vizibilă și în plata cheltuielilor de întreținere.

În ultimul an, patru din zece familii au înregistrat restanțe la întreținere deoarece nu au avut suficienți bani pentru plata facturilor.