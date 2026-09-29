Fabrica de bere Wolters se închide după aproape 400 de ani. Zeci de angajați rămân fără locuri de muncă

O fabrică de bere cu o istorie de aproape 400 de ani își închide porțile în Germania, lăsând zeci de angajați fără locuri de muncă. Wolters își oprește activitatea în Braunschweig după intrarea în insolvență, pe fondul scăderii vânzărilor.

Fabrica de bere Wolters din Germania urmează să fie închisă după aproape patru secole de funcționare, devenind cel mai recent producător german de bere care își oprește activitatea pe fondul scăderii cererii de bere.

O purtătoare de cuvânt a cabinetului de avocatură Eckert, care gestionează procedura de insolvență a fabricii de bere, a anunțat marți că aproximativ 90 de angajați au fost informați cu privire la închiderea unității din Braunschweig.

Primarul orașului Braunschweig, Thorsten Kornblum, a descris închiderea fabricii drept extrem de dureroasă.

Fabrica de bere Wolters, înființată în 1627, a solicitat intrarea în insolvență la începutul acestui an, invocând scăderea vânzărilor. Încercările de identificare a unui investitor care să preia compania au eșuat.

Sindicatul NGG a criticat intervalul scurt dintre deschiderea procedurii de insolvență și decizia de încetare a activității. Reprezentanții sindicatului au apreciat că, din exterior, procesul pare mai degrabă o oprire de urgență decât o restructurare ordonată.

Cabinetul de avocatură Eckert a precizat că eforturile de salvare a mărcii Wolters continuă, prin discuții cu mai multe părți interesate.

Directorul fabricii de bere Wolters, Nils Handke, și-a exprimat regretul față de decizia pe care a descris-o drept inevitabilă. El a afirmat că închiderea unității de producție din Braunschweig marchează sfârșitul unei epoci.

În ultimii ani, numeroase fabrici de bere din Germania și-au încetat activitatea pe fondul scăderii cererii.

Piața berii din Germania s-a contractat anul trecut mai puternic decât în orice alt moment de după reunificarea țării, în 1990, potrivit datelor publicate în februarie de Oficiul Federal de Statistică (Destatis).

Vânzările de bere au înregistrat o scădere record de 6% față de anul precedent, echivalentul a 497,1 milioane de litri. Berăriile germane au vândut aproximativ 7,8 miliarde de litri de bere alcoolică, cel mai redus volum de când au început să fie colectate aceste date, în 1993.

Totodată, anul trecut a fost pentru prima dată când vânzările de bere din Germania au coborât sub pragul de opt miliarde de litri.