Zeci de mii de locuri de muncă disponibile în țară și UE. Lista care domină oferta angajatorilor
SURSA FOTO: Dreamstime-JOB
Angajatorii au anunțat zeci de mii de locuri de muncă vacante la nivel național, potrivit informațiilor transmise miercuri de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Alte posturi sunt disponibile în Spațiul Economic European (SEE), prin intermediul rețelei EURES România.
Mii de locuri de muncă așteaptă candidați. Ce ocupații apar în fruntea listei
Oferta de pe piața muncii din România cuprinde posturi pentru persoane cu niveluri diferite de pregătire profesională și educațională. Printre ocupațiile pentru care sunt disponibile cele mai multe locuri se numără conducător auto transport rutier, curier și manipulant mărfuri.
Pentru conducătorii auto de transport rutier sunt disponibile 3.009 locuri de muncă, în timp ce oferta pentru curieri ajunge la 2.019 posturi. Alte 1.301 locuri sunt disponibile pentru manipulant mărfuri.
Cele mai multe posturi sunt pentru ocupații din transport, logistică și construcții
Lista locurilor de muncă vacante include și 1.250 de posturi pentru muncitori necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet. Pentru muncitorii necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții sunt disponibile 1.113 locuri.
Angajatorii mai caută 1.088 de agenți de securitate și 995 de lucrători comerciali. Pentru muncitorii necalificați la asamblarea și montarea pieselor sunt disponibile 942 de posturi. Oferta cuprinde, de asemenea, 494 de locuri de muncă pentru dulgheri, exclusiv restauratori, și 489 de posturi pentru ajutori de bucătar. Lista ocupațiilor pentru care există locuri vacante continuă cu alte categorii de personal căutat de angajatori.
Din totalul posturilor disponibile la nivel național, 1.994 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Printre ocupațiile pentru care sunt căutați candidați cu această pregătire se află inginerii în diferite domenii de activitate, managerii în diferite domenii, medicii în diverse specializări, precum și consilierii, experții, inspectorii, referenții și economiștii în economie generală.
Peste 16.000 de locuri sunt disponibile pentru persoane fără studii sau cu studii primare și gimnaziale
Pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale sunt disponibile 5.396 de locuri de muncă. Printre posturile menționate de ANOFM se află cele de agent de vânzări, agent de securitate, casier, asistent medical generalist și asistent personal al persoanei cu handicap grav.
Alte 6.918 locuri sunt destinate persoanelor cu studii profesionale. Oferta include posturi de conducător auto transport rutier, sudor, lucrător comercial, lăcătuș mecanic și operator la mașini-unelte cu comandă numerică.
Cel mai mare număr de posturi, respectiv 16.101, este destinat persoanelor fără studii sau celor cu studii primare ori gimnaziale. Printre ocupațiile disponibile pentru această categorie se numără curier, manipulant mărfuri și muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet.
Tot pentru persoanele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale sunt disponibile posturi de muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții și muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor.
116 locuri de muncă sunt disponibile prin EURES România
În Spațiul Economic European, angajatorii pun la dispoziție, prin intermediul EURES România, 116 locuri de muncă vacante. Cele mai multe dintre acestea sunt disponibile în Norvegia, unde sunt oferite 45 de posturi pentru lucrători în producție – prelucrarea somonului.
În Suedia sunt disponibile 20 de locuri de muncă pentru șoferi de autobuz. Germania oferă alte 20 de posturi, pentru lucrător ajutor în podgorie și lucrător în producție – procesare produse din carne (f/b).
În Olanda sunt disponibile 16 locuri de muncă pentru mecanici de camioane și inspectori veterinari. Oferta din Malta cuprinde șase posturi, pentru tehnician arheolog, arheolog, specialist în Branding, Marketing și Comunicare, specialist procese operaționale (Piața din România) și analist chimie control calitate.
Danemarca are disponibile patru locuri de muncă pentru dulgher pentru utilaje de prelucrare a lemnului, dulgher și tâmplar montator, precum și programator CNC / tâmplar mobilă. Alte patru posturi sunt disponibile în Slovenia, pentru mecanic lift, iar în Spania este oferit un loc de muncă pentru manager mentenanță.
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