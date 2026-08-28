Identificarea la bancă se schimbă. Noua variantă pe care băncile vor fi obligate să o accepte din 6 decembrie 2027

Relația online dintre clienți și bănci va trece printr-o nouă schimbare odată cu introducerea Portofelului European de Identitate Digitală. România lucrează la propria aplicație, RO Wallet, iar instituțiile financiare vizate de regulile europene vor trebui să se pregătească pentru momentul în care clienții vor putea alege această metodă pentru identificarea online. Pentru mediul privat, unul dintre termenele importante este 6 decembrie 2027.

România dezvoltă aplicația RO Wallet în cadrul proiectului RoEUDIW, parte a implementării cadrului european pentru identitatea digitală.

Sistemul este gândit astfel încât cetățenii să poată utiliza în mediul digital informații de identitate fără să mai fie necesară parcurgerea de fiecare dată a procedurilor bazate pe prezentarea și procesarea unui document fizic.

Pentru realizarea aplicației, România a optat pentru utilizarea unei soluții open-source dezvoltate în Germania, în locul construirii întregului sistem de la zero.

Țara noastră este implicată și în EUDIW-PACT, consorțiu european coordonat de Ministerul de Interne din Franța și la care participă 24 de state membre.

Apariția portofelului digital nu va obliga populația să îl folosească.

Cetățenii vor decide dacă vor să utilizeze noua soluție pentru identificare, iar accesul la servicii publice sau private nu poate fi condiționat de existența unui astfel de portofel.

Pentru utilizatori, RO Wallet va reprezenta astfel o variantă suplimentară în relația cu instituțiile și companiile care vor integra sistemul.

Obligațiile mai importante vor apărea, în schimb, pentru anumite entități private.

Calendarul european stabilește că, din 6 decembrie 2027, entitățile care trebuie să folosească autentificare puternică pentru identificarea online vor fi obligate să accepte Portofelul European de Identitate Digitală atunci când utilizatorul alege această opțiune.

Băncile se numără printre instituțiile aflate direct în această categorie.

Schimbarea înseamnă că sistemele de identificare folosite în prezent vor trebui extinse astfel încât să poată primi și valida datele transmise prin portofelul digital.

Pentru instituțiile financiare, pregătirea trebuie făcută înainte de termenul de aplicare, deoarece integrarea presupune modificări atât în infrastructura IT, cât și în procedurile interne.

Un principiu important al noului sistem este limitarea informațiilor solicitate la ceea ce este strict necesar pentru serviciul respectiv.

Instituția care cere identificarea trebuie să poată solicita doar atributele de care are nevoie, nu întregul set de informații disponibile despre persoană.

În același timp, sistemele trebuie să permită verificarea în timp real a validității datelor prezentate și să indice dacă o anumită informație de identitate a fost revocată.

Aceste verificări trebuie realizate fără să transforme procesul într-unul mai complicat pentru utilizator.

Integrarea portofelului european presupune și obligații privind trasabilitatea operațiunilor.

Instituțiile trebuie să păstreze o evidență a interacțiunilor realizate prin sistem, într-o formă care să poată fi verificată ulterior.

Pentru bănci, acest lucru este important inclusiv din perspectiva auditului și a obligațiilor de cunoaștere a clientelei.

Prin urmare, trecerea la noul mecanism nu înseamnă doar adăugarea unei opțiuni într-o aplicație mobilă, ci adaptarea întregului flux prin care este confirmată identitatea unui client în mediul online.

Potrivit estimării incluse în material, aproximativ 35% dintre companiile din România folosesc deja soluții de verificare a identității la distanță.

Pentru acestea, introducerea portofelului digital va presupune în principal extinderea și adaptarea sistemelor existente.

Companiile care nu au investit încă în astfel de tehnologii pornesc însă de la un nivel diferit și vor trebui să dezvolte într-un interval relativ scurt procedurile necesare identificării digitale.

În cazul instituțiilor vizate direct de regulament, miza nu mai este doar simplificarea interacțiunii cu clientul, ci respectarea calendarului european.

Pentru client, principala noutate va fi posibilitatea de a folosi identitatea digitală direct în relația online cu banca sau cu alte entități care vor accepta sistemul.

Această opțiune ar putea reduce numărul etapelor în care utilizatorul trebuie să fotografieze, să scaneze sau să transmită separat date din actele sale.

Implementarea efectivă va depinde însă de modul în care fiecare instituție își adaptează infrastructura și de calendarul în care RO Wallet și sistemele europene conexe devin complet operaționale.

Până la termenul din decembrie 2027, băncile și celelalte entități vizate au de pregătit atât partea tehnică, cât și procedurile prin care noua identitate digitală va fi acceptată în relația cu utilizatorii.