Republica Moldova vrea să digitalizeze toate serviciile publice până în 2030. Trei noi parteneriate vor accelera procesul

Republica Moldova își propune ca toate serviciile publice să fie digitalizate până în 2030. Agenția de Guvernare Electronică a semnat trei noi parteneriate strategice pentru dezvoltarea serviciilor online, infrastructurii de date și soluțiilor bazate pe inteligență artificială.

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a semnat pe 18 august trei acorduri de colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), UN Women și Unitatea de Implementare a Proiectului finanțat de Grupul Băncii Mondiale.

Parteneriatele urmăresc accelerarea transformării digitale a administrației și atingerea obiectivului de digitalizare integrală a serviciilor publice din Republica Moldova până în 2030.

În prezent, aproximativ 70% dintre serviciile publice sunt digitalizate, potrivit AGE. Este vorba despre 445 dintr-un total de 636 de servicii. Gradul de digitalizare depășește 80% pentru serviciile destinate mediului de afaceri și 60% în cazul celor adresate cetățenilor.

Directoarea AGE, Nicoleta Colomeeț, a explicat că atingerea pragului de 70% reprezintă doar o etapă. Următorul obiectiv este conectarea serviciilor oferite de diferite instituții și organizarea lor în funcție de nevoile concrete ale cetățenilor și companiilor.

Autoritățile de la Chișinău vor să dezvolte așa-numitele „evenimente de viață”, prin care mai multe servicii necesare într-o anumită situație să poată fi găsite și accesate din același loc, transmite Radio Moldova.

Primele astfel de situații integrate în portalul și aplicația EVO vor include inițierea unei afaceri, revenirea acasă și întemeierea unei familii.

În loc să identifice separat fiecare instituție și procedură necesară, utilizatorul ar urma să găsească într-un singur loc serviciile publice relevante pentru situația sa.

Portalul EVO funcționează deja ca punct unic de informare și acces la serviciile publice din Republica Moldova. Potrivit AGE, platforma include informații despre 636 de servicii publice, dintre care 447 pot fi solicitate online.

Autoritățile vor să dezvolte în continuare platforma, să extindă seturile de date disponibile și să creeze experiențe digitale în care serviciile diferitelor instituții sunt conectate.

Memorandumul încheiat cu PNUD Moldova urmărește consolidarea guvernanței digitale, dezvoltarea infrastructurii de date și îmbunătățirea interoperabilității dintre sistemele administrației publice.

Un alt domeniu important va fi securitatea cibernetică.

Cooperarea va include dezvoltarea competențelor digitale în instituții, dar și în rândul cetățenilor și companiilor. La nivel local, vor fi extinse soluțiile destinate administrațiilor publice locale, inclusiv platforma e-APL.

Totodată, va fi dezvoltat accesul asistat la serviciile electronice prin Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor Publice.

Reprezentanta rezidentă PNUD Moldova, Daniela Gasparikova, a transmis că transformarea digitală nu se rezumă la introducerea unor noi tehnologii. Aceasta presupune și dezvoltarea unor instituții capabile să răspundă mai simplu, sigur, transparent și eficient nevoilor oamenilor.

Parteneriatul cu UN Women se concentrează pe integrarea egalității de gen în dezvoltarea serviciilor și politicilor digitale.

Cooperarea prevede realizarea unor standarde pentru transformarea digitală, utilizarea datelor în elaborarea politicilor publice și promovarea unei folosiri responsabile și incluzive a inteligenței artificiale.

Reprezentanta de țară a UN Women Moldova, Dominika Stojanoska, a arătat că femeile și fetele trebuie să participe activ la procesul de transformare digitală, nu doar să beneficieze de rezultatele acestuia.

Inteligența artificială apare și în cel de-al treilea parteneriat, încheiat cu Unitatea de Implementare a Proiectului finanțat de Grupul Băncii Mondiale.

Acesta este orientat în special către digitalizarea serviciilor guvernamentale pentru mediul de afaceri. Sunt prevăzute dezvoltarea unor instrumente bazate pe inteligență artificială, realizarea infrastructurii necesare certificării portofelului de identitate digitală EVO și dezvoltarea sistemului de identificare la distanță.

Unul dintre obiective este dezvoltarea unor puncte integrate prin care cetățenii, companiile și instituțiile să poată accesa serviciile și datele necesare.

Sistemul ar trebui să reducă situațiile în care aceeași persoană sau companie trebuie să furnizeze în mod repetat aceleași informații și documente către autorități diferite.

Directorul Unității de Implementare a Proiectului Grupului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivității, Aureliu Casian, a explicat că digitalizarea și simplificarea procedurilor pot reduce povara administrativă suportată de companii și pot face relația cu instituțiile statului mai rapidă și mai transparentă.

Impactul economic al serviciilor digitale este deja semnificativ, potrivit datelor prezentate de AGE. Instituția estimează că utilizarea serviciilor publice digitale a generat în 2025 economii de peste 853 de milioane de lei, în principal prin reducerea timpului necesar pentru prestarea și accesarea acestora.