O dronă Geran a căzut lângă Brănești și a explodat. Ce a descoperit Poliția din Republica Moldova în zonă

O dronă de tip Geran s-a prăbușit și a explodat în apropierea localității Brănești, din raionul Orhei, Republica Moldova, după ce aparatul de zbor fără pilot a intrat în arborii unei zone forestiere. Polițiștii care au cercetat locul au identificat fragmente ale dronei pe o rază de aproximativ 120 de metri.

Printre componentele recuperate se află și elemente ale aparatului care poartă marcajul „Герань-4”. Poliția Republicii Moldova a transmis joi că specialiștii Secției tehnico-explozive au încheiat cercetările efectuate la fața locului după explozia dronei.

Potrivit constatărilor preliminare, aparatul a lovit copacii dintr-o fâșie forestieră situată la aproximativ 10 metri de o șosea. După impactul cu arborii, drona a căzut la sol, moment în care a avut loc explozia.

Deflagrația a produs un crater cu un diametru de aproximativ 50 de centimetri și o adâncime de circa 30 de centimetri. În jurul punctului principal al exploziei, pe o rază de aproximativ 30 de metri, au fost observate deteriorări ale copacilor, atribuite suflului exploziei, precum și urme ale efectului termic.

La aproximativ 15 metri de locul principal al deflagrației au fost identificate alte două cratere. Acestea au diametre de aproximativ 50, respectiv 30 de centimetri, potrivit informațiilor furnizate de Poliția Republicii Moldova.

Cercetările efectuate în zonă au dus la identificarea mai multor fragmente ale aparatului de zbor, răspândite pe o rază de aproximativ 120 de metri. Printre acestea se numără componente ale aripilor din partea din spate, blocuri electronice și elemente care țin de sistemul de propulsie.

Pe unele dintre componentele recuperate a fost observat marcajul „Герань-4”. Poliția a precizat că printre piesele găsite se află și un motor turboreactiv, care prezintă urme ale efectului termic produs de explozie.

Toate componentele descoperite de echipele trimise la fața locului au fost ridicate și urmează să fie supuse unei expertize. Investigațiile tehnice sunt destinate examinării elementelor recuperate în urma incidentului.

Incidentul a fost semnalat inițial miercuri seara, când poliția a fost informată despre un sunet puternic, asemănător unei explozii, auzit în apropierea localității Brănești. În urma alertei, serviciile specializate au fost mobilizate și au intervenit în zona indicată.

Perimetrul în care a fost identificată drona și unde au fost găsite fragmentele acesteia a fost securizat de autorități. Măsura a fost luată pentru desfășurarea cercetărilor și pentru verificarea zonei după explozie.

Circulația rutieră pe șoseaua din apropiere a fost oprită temporar în ambele direcții. Șoferii aflați în zonă au fost îndrumați să evite sectorul respectiv și să utilizeze rute alternative pe durata intervenției.

Autoritățile moldovene nu au raportat victime în urma incidentului. Poliția Republicii Moldova continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care drona a ajuns în zona localității Brănești, s-a lovit de arbori și a explodat.