Incident tehnic în platforma TollRo. CNAIR anunță măsuri pentru remedierea problemelor

Platforma TollRo a întâmpinat probleme tehnice după lansarea Sistemului de Tarifare Electronică Rutieră, programată pentru 1 octombrie 2026, de la ora 00:00. CNAIR anunță că utilizatorii care nu au putut achiziționa TollRo din cauza disfuncționalităților platformei nu vor fi sancționați pentru perioada în care sistemul nu a funcționat corespunzător.

Potrivit informațiilor transmise de CNAIR, măsura este prevăzută de legislația aplicabilă sistemului de tarifare, inclusiv de Legea nr. 226/2023. Situația este valabilă începând din 1 octombrie 2026, ora 00:00, și până la remedierea problemelor tehnice semnalate la platformă.

„Art. 9 alin. (4) din Norme: În cazul unei disfuncționalități a STRR sau a mijloacelor automate de control, indiferent de cauza acesteia, vehiculele pentru care, la momentul disfuncționalității, există un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu se înregistrează în STRR ca aflate în situație de neplată a TollRo pentru intervalul disfuncționalității, iar TollRo aferent se stabilește ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare în sarcina utilizatorului. CNAIR asigură funcționarea STRR în condiții de avarie și publică de îndată, pe pagina proprie de internet și în aplicația mobilă, informarea privind disfuncționalitatea și intervalul acesteia.”

CNAIR precizează că Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a devenit operațional la începutul zilei de 1 octombrie 2026. Imediat după lansare, platforma a înregistrat un număr ridicat de utilizatori și tranzacții.

„Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a fost pus în funcțiune la data de 1 octombrie 2026, ora 00.00! Din cauza numărului mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate imediat după lansare, platforma a trimis un volum foarte mare de e-mailuri tranzacționale (confirmări, documente justificative, notificări de cont) într-un interval scurt. Furnizorii internaționali de e-mail Google (Gmail) și Yahoo folosesc mecanisme automate anti-spam bazate pe reputația expeditorului. Un domeniu sau o adresă IP care trimite instant un volum mare de mesaje, fără un istoric de trimitere, este tratat automat ca sursă de risc. Din acest motiv, mesajele venite de la domeniul etoll.ro au fost limitate temporar (rate limiting / throttling). Unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari”, mai transmite CNAIR.*

Potrivit instituției, limitarea temporară a mesajelor a afectat notificările transmise prin e-mail, inclusiv confirmările, documentele justificative și informările legate de conturile utilizatorilor. Problemele au fost asociate volumului ridicat de mesaje generate într-un interval scurt după lansarea platformei.

„În acest context, achiziția și valabilitatea rovinietei și TollRO nu sunt afectate. Problema privește doar transmiterea pe e-mail a confirmărilor către utilizatorii cu adrese Gmail și Yahoo care afecteaza creare de conturi. Pentru creșterea capacității de livrare, CNAIR pune în funcțiune, împreună cu STS, servicii de e-mail suplimentare”, mai afrimă CNAIR.

O altă problemă tehnică semnalată de CNAIR privește interconectarea platformei cu procesatorul de plăți. Potrivit instituției, dificultățile au apărut în fluxul prin care sunt autorizate și confirmate tranzacțiile efectuate de utilizatori.

„Totodată au apărut disfuncționalități la nivelul interconectării cu procesatorul de plăți, mai exact în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator. Precizăm că funcționalitatea credite TollRo permite utilizatorilor să-și alimenteze contul cu credite mobile. Problema apărută este una exclusiv tehnică și ține de interfața de comunicare cu analiză tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei”, a punctat insituția.

CNAIR precizează că sunt verificate tranzacțiile inițiate în perioada afectată, astfel încât plățile efectuate să fie atribuite corect conturilor utilizatorilor. În paralel, echipele tehnice monitorizează funcționarea fluxului de plăți și analizează cauza disfuncționalității împreună cu procesatorul.

Instituția a anunțat și măsurile aflate în desfășurare pentru remedierea problemelor tehnice. Acestea vizează atât identificarea cauzei, cât și verificarea tranzacțiilor și urmărirea permanentă a sistemului până la stabilizarea acestuia.

„La ora actuală se iau următoarele măsuri:

analiza tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei,

verificarea și reconcilierea tranzacțiilor inițiate în intervalul afectat, pentru ca orice sumă plătită să fie corect atribuită în contul utilizatorului,

monitorizarea permanentă a fluxului de plăți până la stabilizarea completă.

Echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației, iar după remedierea problemelor tehnice vom reveni cu un nou anunț”, se arată în comunicatul CNAIR.