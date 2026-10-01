Cifrele Eurostat despre firmele din UE: 3,5 milioane de afaceri noi și 3,1 milioane de desființări
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat cu AI - Capital de lucru, companii, firme
În 2024, în Uniunea Europeană existau aproximativ 34 de milioane de întreprinderi, iar 3,5 milioane dintre acestea au fost create în cursul anului. În aceeași perioadă, 3,1 milioane de întreprinderi au fost desființate.
Europa a creat 3,5 milioane de afaceri noi în 2024. Ce arată datele Eurostat
Datele Eurostat arată că, la nivelul Uniunii Europene, rata de înființare a întreprinderilor a ajuns la 10,4% în 2024. Rata desființării întreprinderilor a fost de 9,2%.
Informațiile fac parte din cele mai recente date privind demografia întreprinderilor publicate de Eurostat. Statisticile oferă o imagine asupra numărului de întreprinderi nou create și desființate în statele membre, precum și asupra evoluției companiilor existente.
Datele sunt prezentate de Eurostat în analiza dedicată demografiei întreprinderilor, care include indicatori referitori la înființarea și desființarea firmelor, dar și la întreprinderile cu ritmuri ridicate de creștere.
În 19 state membre au fost create mai multe companii decât cele desființate
În 19 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, numărul companiilor create în 2024 a fost mai mare decât cel al întreprinderilor desființate. Situația opusă a fost înregistrată în Bulgaria, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Ungaria, Polonia și Slovacia.
Cele mai ridicate rate de înființare a întreprinderilor au fost raportate în Lituania, unde indicatorul a ajuns la 17,5%. Portugalia a avut o rată de 16,1%, Malta de 14,4%, iar Franța de 14,2%.
La polul opus, cele mai mici rate de înființare au fost înregistrate în Austria, cu 6,3%, Danemarca, cu 7,2%, și Germania, cu 7,8%.
În ceea ce privește desființarea întreprinderilor, cele mai mari rate preliminare au fost raportate în Estonia, la 29,2%, Irlanda, la 16,9%, și Lituania, la 15,6%. Cele mai reduse rate au fost consemnate în Grecia, cu 3,9%, Malta, cu 4,4%, și Austria, cu 5,3%.
180.200 de întreprinderi cu creștere rapidă
Statisticile Eurostat indică și numărul întreprinderilor cu creștere rapidă din Uniunea Europeană. În 2024, erau 180.200 de astfel de întreprinderi, care aveau cel puțin 10 angajați la începutul perioadei de trei ani anterioare anului 2024.
Aceste companii au înregistrat o creștere medie anuală a numărului de angajați de peste 10% pe perioada analizată. Întreprinderile cu creștere rapidă au reprezentat 10,0% din totalul întreprinderilor din UE care aveau cel puțin 10 angajați.
Potrivit datelor publicate de Eurostat, aceste întreprinderi asigurau locuri de muncă pentru 14,1 milioane de persoane în 2024. Indicatorul este inclus în statisticile privind demografia întreprinderilor și reflectă evoluția companiilor care au avut o creștere susținută a numărului de angajați.
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