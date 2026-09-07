Eurostat: Producția totală de piață din UE a scăzut ușor în iunie 2026

Economia europeană a început vara cu un ușor recul al activității de piață. În luna iunie, producția totală a scăzut atât în Uniunea Europeană (UE), cât și în zona euro, pe fondul declinului din construcții și servicii, potrivit Eurostat.

În iunie 2026, comparativ cu luna mai, producția totală de piață a scăzut ușor, cu 0,1% în Uniunea Europeană (UE) și cu 0,2% în zona euro, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Indicele producției totale de piață (IPMT) este un indicator compozit care reunește patru indicatori statistici de afaceri pe termen scurt și acoperă cea mai mare parte a economiei de piață. Acesta include producția din industrie, construcții și servicii, precum și volumul comerțului.

Scăderea înregistrată în UE în iunie a fost determinată în principal de evoluția negativă din construcții și servicii, unde producția a scăzut cu 1,0%, respectiv 0,2%. În schimb, comerțul a consemnat o creștere ușoară, de 0,3%, în timp ce producția industrială a rămas stabilă.

Comparativ cu iunie 2025, producția totală de piață a crescut cu 1,0% în UE și cu 0,7% în zona euro. Datele fac parte din statisticile privind producția de piață publicate de Eurostat.

Indicele TMPI acoperă industria, construcțiile, comerțul și serviciile, adică combină toate domeniile acoperite în prezent de indicatorii statistici pe termen scurt în temeiul Regulamentului privind statisticile europene de afaceri. În ceea ce privește NACE Rev. 2 (clasificarea statistică a activităților economice), acoperirea TMPI include:

Industrie: secțiunile NACE B (exploatare minieră), C (industrie prelucrătoare), D (energie electrică, gaze, abur);

Construcții: secțiunea NACE F;

Comerț: secțiunea NACE G, adică comerțul și repararea autovehiculelor (G45), comerțul cu ridicata (G46) și comerțul cu amănuntul (G47);

Servicii: diviziunile H (transport), I (servicii de cazare și alimentație publică), J (informații și comunicații), L (activități imobiliare), M (servicii profesionale și tehnice), N (servicii de asistență pentru întreprinderi).

Evoluția indicelui TMPI și a produsului intern brut (PIB) trimestrial este destul de similară, deși există și diferențe care devin mai pronunțate odată cu creșterea distanței față de anul de bază 2021. Pe lângă acoperirea limitată a TMPI, există și alte motive metodologice pentru aceste diferențe, care sunt explicate în articolul aferent din Statistics Explained.

Până la 31 decembrie 2025, zona euro includea Belgia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Austria, Portugalia, Slovenia, Slovacia și Finlanda (EA20). Începând cu 1 ianuarie 2026, zona euro include și Bulgaria (EA21). Seriile de date agregate comentate în această știre se referă la componența oficială a zonei euro în cea mai recentă lună pentru care sunt disponibile date. Astfel, știrile cu date pentru lunile până în decembrie 2025 comentează seria EA20, în timp ce comunicatele de presă cu date pentru ianuarie 2026 și ulterior vor comenta seria EA21.