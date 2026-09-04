Rata obezității în UE a ajuns la 16,3% în 2025. România, printre țările cu cele mai scăzute niveluri

Obezitatea afectează tot mai mulți europeni, însă diferențele dintre țările Uniunii sunt semnificative. În 2025, peste jumătate dintre adulții din UE erau supraponderali. Din fericire, România s-a aflat printre statele cu cele mai scăzute rate ale obezității.

În 2025, 16,3% dintre persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani din Uniunea Europeană (UE) erau obeze, având un indice de masă corporală (IMC) de cel puțin 30.

Alte 35,4% dintre adulții din UE se aflau în stadiul de preobezitate, cu un IMC cuprins între 25 și 30. În total, mai mult de jumătate din populația adultă a Uniunii era supraponderală, fie în categoria obezității, fie în cea a preobezității, potrivit datelor Eurostat.

Bărbații au fost mai predispuși la supraponderalitate decât femeile. Rata obezității în rândul bărbaților a fost de 17,4%, comparativ cu 15,3% în cazul femeilor. Diferența este și mai evidentă în ceea ce privește preobezitatea: 41,9% dintre bărbați se aflau în această categorie, față de 29,3% dintre femei. În schimb, femeile au fost mai predispuse la subponderalitate, cu o rată de 2,9%, comparativ cu 1,0% în rândul bărbaților.

Cele mai ridicate rate ale obezității au fost înregistrate în Malta, unde 26,6% dintre adulți erau obezi. Malta a fost urmată de Letonia, cu 24,6%, și Finlanda, cu 23,2%. La polul opus s-au aflat Italia, cu cea mai scăzută rată din Uniunea Europeană, de 7,0%, Grecia, cu 12,8%, și România, cu 12,9%.

Rata obezității este unul dintre indicatorii utilizați pentru monitorizarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 2, care urmărește eradicarea foametei și a tuturor formelor de malnutriție, asigurarea securității alimentare și îmbunătățirea nutriției, precum și promovarea agriculturii durabile. Deși eliminarea foametei și a malnutriției reprezintă obiective importante ale Agendei 2030, obezitatea este una dintre problemele de sănătate asociate alimentației care sunt tot mai răspândite în Europa.

În același timp, Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 3 urmărește asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toate persoanele, indiferent de vârstă.

Rata obezității se calculează pe baza indicelui de masă corporală (IMC), definit ca greutatea în kilograme împărțită la pătratul înălțimii în metri. Persoanele cu vârsta de 18 ani sau mai mult sunt considerate obeze dacă IMC-ul lor este egal sau mai mare de 30.

Categoria „preobezitate” se referă la persoanele cu un IMC cuprins între 25 și mai puțin de 30.

Categoria „supraponderalitate” (IMC egal sau mai mare de 25) combină cele două categorii: preobezitate și obezitate.

Categoria „subponderalitate” se referă la persoanele cu un IMC sub 18,5.